ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
108-76חטאפה6
94-75אלצ'ה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
64-45אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
38-15אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

התגובה של ויניסיוס לדירוג שלו בכדור הזהב

הברזילאי פרסם תמונה ברשתות החברתיות שלו לאחר שנודע לו מיקומו בטקס של פראנס פוטבול, וצירף את השיר "Him all along" עם 4 משפטים שנבחרו בקפידה

|
ויניסיוס ג'וניור (צילום מסך)
ויניסיוס ג'וניור (צילום מסך)

24 באוקטובר 2024 יהיה יום שוויניסיוס ג'וניור לעולם לא יוכל למחוק מזיכרונו. הכל היה מוכן (חליפה, אורחים וכו') עד הבוקר, לפני שהגאלה בתיאטרון שאטלה אפילו החלה, כאשר הכל “עלה באש”. הכול נשחק על ידי ההצלחה של רודרי, הזוכה הספרדי הראשון מזה 64 שנים. מאז, החיוך של הברזילאי נעלם לחלוטין... כמו גם הביצועים שלו.

השפל גם התבטא במיקומו הסופי בכדור הזהב 2024/25: 16. "אעשה את זה עוד עשר פעמים אם צריך. הם לא מוכנים", הייתה תגובתו לאחר שהחצייה בספירה לטובת הקשר הספרדי הוכרזה רשמית. 'איום' שהוא לא מימש לבסוף אחרי העונה הגרועה של ריאל מדריד, שבסופו של דבר זכתה רק בסופר קאפ האירופי ובגביע הבין יבשתי בעונה שאחריה.

כך, עם פרסום מיקומו החדש של הברזילאי בפרס היוקרתי ברשתות החברתיות... מספר 7 של ריאל מדריד מיהר לפרסם את תגובתו הראשונה ברשתות. זה לאו דווקא אומר שיש קשר, רחוק מכך, אבל זו הופעתו הראשונה ברשתות החברתיות בזמן האירוע של כדור הזהב.

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור (צילום מסך)

ויניסיוס נכנס לאינסטגרם שלו והעלה מונטאז' משתי תמונות, אחת בבריכה ואחת בסאונה, במהלך ההתאוששות היומית שלו, מלווה בשיר של הראפר האמריקאי המפורסם גונה. השיר שנבחר היה "Him all along", עם ארבעה משפטים שנבחרו בקפידה.

"סקרוג' מקדאק (דוד סקרוג'), הציף אחד מהחדרים שלי בזהב".

"קניתי שני, ארבעה, חמישה, שש, שבע, שמונה קרט של אבנים".

"מזומן על הספה של קליפורניה, לא יכול לחכות לקשט את הבית שלי".

"אשחית את כל הראפרים הקטנים האלה בדקה, ניסיתי למתוח את זה".

