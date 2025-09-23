יום שלישי, 23.09.2025 שעה 07:46
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
127-135מונאקו1
124-105פאריס סן-ז'רמן2
123-75ליון3
125-85שטרסבורג4
108-135ליל5
94-105מארסיי6
95-85לאנס7
88-75ראן8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

"מה שאני חווה כרגע זה יוצא דופן, אין לי מילים"

דמבלה התפרק בבכי אחרי הזכייה בכדור הזהב: "תודה לאנריקה ואל חלאיפי, כל אחד כמו אבא בשבילי. זו הייתה שנה מדהימה". וגם: מה אמר על בארסה ומסי?

|
אוסמן דמבלה בוכה (IMAGO)
אוסמן דמבלה בוכה (IMAGO)

אוסמן דמבלה רשם אתמול (שני) רגע שיא בקריירה שלו, כשהפך לראשון בהיסטוריה שזוכה בכדור הזהב כשחקן פאריס סן ז'רמן, ולשישי בכלל מבין שחקני צרפת. אחרי עונה אדירה במדי פ.ס.ז’, הקיצוני הנפלא זכה בתואר האישי הגדול מכולם, וכשהוא מקבל את הגביע מרונאלדיניו, ההתרגשות הכריעה אותו.

"מה שאני חווה כרגע, זה יוצא דופן. אין לי מילים, אני קצת לחוץ כמו שאתם רואים. זו הייתה שנה מדהימה עם פאריס", אמר דמבלה בעמידה מול הקהל כשהוא התפרק בבכי מיד, ואמו עלתה לבמה לנחם אותו, רגעים אחרי שקיבל את הפסלון. דמבלה לא שכח להודות למי שליווה אותו לאורך הדרך, מההתחלה בצרפת ועד ההצלחה הנוכחית באירופה.

"אני רוצה להודות לפאריס, שהחתימו אותי ב-2023, לנשיא נאסר אל חלאיפי, שהוא כמו אבא בשבילי. גם ללואיס אנריקה, שגם הוא כמו אבא עבורי. זה לא רק הפרס שלי, זה של כל הקבוצה. כולנו הרווחנו את זה יחד”.

אוסמן דמבלה אחרי הזכייה בכדור הזהב (IMAGO)אוסמן דמבלה אחרי הזכייה בכדור הזהב (IMAGO)

הכוכב הצרפתי חזר גם לתחנות הקודמות בקריירה המהירה שלו, והזכיר את הכבוד שהיה לו לשחק לצד כמה מהשמות הגדולים בכדורגל: "תודה לראן, דורטמונד, ברצלונה, שם חלמתי לשחק. לשחק ליד אינייסטה, שפה איתנו הערב, ולצד מסי, זה לא היה היעד שלי לזכות בכדור הזהב, אבל זכינו כמעט בהכל”.

"אני גם רוצה להודות לנבחרת שלי ולמאמן. אני מקווה שנצליח לזכות בגביע העולם איתו. אני מאוד שמח. תודה לאמא, ולחבר הכי טוב שלי, סוכני מוסא סיסוקו”. הרגע הכי מרגש בדבריו של דמבלה הגיע כשהזכיר את משפחתו, ובמיוחד את אמו, שנכחה בטקס והתקשתה לעצור את הדמעות.

"תודה לעיר שלי ורנון, לאנשים שם. תודה למשפחה שלי, לאמא שלי שתמיד הייתה לצדי, גם ברגעים הכי קשים. ושוב תודה גם לסוכן שלי מוסא סיסוקו, הוא החבר הכי טוב שלי, גדלנו יחד, הוא תמיד האמין שאני אזכה בכדור הזהב. הוא תמיד היה שם”.

לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)
