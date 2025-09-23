אוסמן דמבלה רשם אתמול (שני) רגע שיא בקריירה שלו, כשהפך לראשון בהיסטוריה שזוכה בכדור הזהב כשחקן פאריס סן ז'רמן, ולשישי בכלל מבין שחקני צרפת. אחרי עונה אדירה במדי פ.ס.ז’, הקיצוני הנפלא זכה בתואר האישי הגדול מכולם, וכשהוא מקבל את הגביע מרונאלדיניו, ההתרגשות הכריעה אותו.

"מה שאני חווה כרגע, זה יוצא דופן. אין לי מילים, אני קצת לחוץ כמו שאתם רואים. זו הייתה שנה מדהימה עם פאריס", אמר דמבלה בעמידה מול הקהל כשהוא התפרק בבכי מיד, ואמו עלתה לבמה לנחם אותו, רגעים אחרי שקיבל את הפסלון. דמבלה לא שכח להודות למי שליווה אותו לאורך הדרך, מההתחלה בצרפת ועד ההצלחה הנוכחית באירופה.

"אני רוצה להודות לפאריס, שהחתימו אותי ב-2023, לנשיא נאסר אל חלאיפי, שהוא כמו אבא בשבילי. גם ללואיס אנריקה, שגם הוא כמו אבא עבורי. זה לא רק הפרס שלי, זה של כל הקבוצה. כולנו הרווחנו את זה יחד”.

אוסמן דמבלה אחרי הזכייה בכדור הזהב (IMAGO)

הכוכב הצרפתי חזר גם לתחנות הקודמות בקריירה המהירה שלו, והזכיר את הכבוד שהיה לו לשחק לצד כמה מהשמות הגדולים בכדורגל: "תודה לראן, דורטמונד, ברצלונה, שם חלמתי לשחק. לשחק ליד אינייסטה, שפה איתנו הערב, ולצד מסי, זה לא היה היעד שלי לזכות בכדור הזהב, אבל זכינו כמעט בהכל”.

"אני גם רוצה להודות לנבחרת שלי ולמאמן. אני מקווה שנצליח לזכות בגביע העולם איתו. אני מאוד שמח. תודה לאמא, ולחבר הכי טוב שלי, סוכני מוסא סיסוקו”. הרגע הכי מרגש בדבריו של דמבלה הגיע כשהזכיר את משפחתו, ובמיוחד את אמו, שנכחה בטקס והתקשתה לעצור את הדמעות.

"תודה לעיר שלי ורנון, לאנשים שם. תודה למשפחה שלי, לאמא שלי שתמיד הייתה לצדי, גם ברגעים הכי קשים. ושוב תודה גם לסוכן שלי מוסא סיסוקו, הוא החבר הכי טוב שלי, גדלנו יחד, הוא תמיד האמין שאני אזכה בכדור הזהב. הוא תמיד היה שם”.