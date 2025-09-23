למה גיוקרש זכה בפרס כשאמבפה עם נעל הזהב?

ויקטור גיוקרש, חלוצה השוודי של ספורטינג ליסבון, הוא הזוכה בפרס על שם גרד מולר לאחר שכבש 39 שערים בליגה הפורטוגלית, אך רבים תהו מדוע קיליאן אמבפה, שזכה בנעל הזהב האירופית, לא קיבל את אותו הכבוד.

התשובה טמונה בהבדלים בין שיטות החישוב של הפרסים. נעל הזהב של אירופה מוענקת על פי ניקוד משוקלל, שבו שערים בליגות הגדולות. ספרד, אנגליה, גרמניה, איטליה וצרפת שווים 2 נקודות כל אחד, בעוד שבליגות כמו פורטוגל, כל שער שווה 1.5 נקודות בלבד.

לכן, למרות שגיוקרש כבש יותר (39), אמבפה סיים עם ניקוד גבוה יותר בזכות 31 שעריו בליגה הספרדית, מה שהספיק לו כדי לזכות בנעל הזהב מטעם ESM. עם זאת, פרסי “כדור זהב גרד מולר” ניתנים לפי כמות השערים נטו, ולכן גיוקרש זכה בו השנה.