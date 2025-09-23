יום שלישי, 23.09.2025 שעה 09:45
ליגה אנגלית 25-26
155-115ליברפול1
102-105ארסנל2
103-105טוטנהאם3
105-65בורנמות'4
92-65קריסטל פאלאס5
85-105צ'לסי6
84-65סנדרלנד7
85-65פולהאם8
75-95מנצ'סטר סיטי9
75-65אברטון10
78-65מנצ'סטר יונייטד11
77-45לידס12
63-35ניוקאסל13
58-65ברייטון14
59-55נוטינגהאם פורסט15
48-55ברנלי16
410-65ברנטפורד17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

למה גיוקרש זכה בפרס כשאמבפה עם נעל הזהב?

חלוץ ארסנל זכה ב"כדור הזהב על שם גרד מולר" על היותו מלך השערים על אף שהצרפתי בנעל הזהב, וזה בכלל שחישוב הניקוד על פי גול שונה. ההסבר בפנים

|
ויקטור גיוקרש עם הרפס (IMAGO)
ויקטור גיוקרש עם הרפס (IMAGO)

ויקטור גיוקרש, חלוצה השוודי של ספורטינג ליסבון, הוא הזוכה בפרס על שם גרד מולר לאחר שכבש 39 שערים בליגה הפורטוגלית, אך רבים תהו מדוע קיליאן אמבפה, שזכה בנעל הזהב האירופית, לא קיבל את אותו הכבוד.

התשובה טמונה בהבדלים בין שיטות החישוב של הפרסים. נעל הזהב של אירופה מוענקת על פי ניקוד משוקלל, שבו שערים בליגות הגדולות. ספרד, אנגליה, גרמניה, איטליה וצרפת שווים 2 נקודות כל אחד, בעוד שבליגות כמו פורטוגל, כל שער שווה 1.5 נקודות בלבד.

לכן, למרות שגיוקרש כבש יותר (39), אמבפה סיים עם ניקוד גבוה יותר בזכות 31 שעריו בליגה הספרדית, מה שהספיק לו כדי לזכות בנעל הזהב מטעם ESM. עם זאת, פרסי “כדור זהב גרד מולר” ניתנים לפי כמות השערים נטו, ולכן גיוקרש זכה בו השנה.

