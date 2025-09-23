יום שלישי, 23.09.2025 שעה 08:55
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"איפה היו מכבי חיפה בתנועת שחיטה של סבע?"

בעלי הפועל חיפה, כץ, הגיב לטענות של אנשי הירוקים על איסט: "לא ראיתי שדיברו שם אז על סבע. במקרה של איסט לא בטוח שזה מגונה, אולי הבינו לא נכון

|
ג'בון איסט על הדשא (שחר גרוס)
ג'בון איסט על הדשא (שחר גרוס)

הבעלים של הפועל חיפה יואב כץ הגיב על הקריאות שיוצאות ממכבי חיפה שיש להעמיד לדין את ג'בון איסט בעקבות התנועה "המגונה" לאחר שער השוויון לעבר יציע האוהדים של הירוקים ואמר: "אני חושב שבמכבי חיפה מנפחים את הנושא. כאשר דיא סבע עשה את תנועת השחיטה בדרבי בשנה שעברה אף אחד לא העמיד לדין את סבע ואף אחד לא דרש להעמיד לדין. איפה הם היו עם התגובה על התנועה של סבע? לא ראיתי שמישהו ממכבי חיפה דיבר על זה כאשר היה ברור בדיוק למה סבע התכוון”.

על מה שקרה עם איסט אמר כץ: "במקרה של איסט אני בכלל לא בטוח שיש מקום לטענות. אני לא ראיתי מה עשה ג'בון איסט, אבל לפי מה שאני בודק ומוצא יכול להיות שזו בכלל לא הייתה תנועה מגונה ולא הבינו אותו נכון. זה כמו שלי קרה בעבר כספורטאי, ביצעתי בשפת חרשים אילמים תנועה שהתפרשה לא נכון והיו כאלה שביקרו אותי כאילו עשיתי אצבע משולשת, ככה שאני לא יודע אם התנועה של איסט הייתה או לא תנועה מגונה”.

הקבוצה תחדש מחר (רביעי) את אימוניה לקראת משחקה מול הפועל ת"א (שבת, 19:45) ומצפה לנחיתתו בארץ של הבלם ז’ייסה אייסה שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE. האחרון אמור להיות תוספת כוח משמעותית למרכז ההגנה של גל אראל. אופק ביטון צפוי לפתוח לראשונה בהרכב מול הפועל ת"א.

