לאמין ימאל זכה בפרס השחקן הצעיר של השנה

עוד היסטוריה ללאמין ימאל – שחקנה של ברצלונה זכה בפרס קופה עבור השחקן המצטיין מתחת לגיל 21, ובכך הפך לראשונה בהיסטוריה שזוכה פעמיים ברציפות בפרס.

על הספרדי עברה עונה נהדרת במסגרתה סחף את ברצלונה לטרבל מקומי שכלל את אליפות הלה ליגה, זכייה בגביע המלך וגם בסופרקאפ הספרדי. ימאל לבש את מדי קבוצתו 55 פעמים אשתקד, במסגרתם כבש 18 פעמים ובישל 25 שערים נוספים.

גאווה נוספת לברצלונה היא זכייתה של ויקי לופז בפרס השחקנית הצעירה של השנה לנשים. שחקנית ברצלונה ונבחרת ספרד הובילה את קבוצתה לזכייה באליפות ובגביע הספרדי, כמו גם לסגנות בליגת האלופות.

סרינה ויכמן זכתה בתואר מאמנת השנה בעולם. ההולנדית, מאמנת נבחרת אנגליה, סחפה את הנבחרת הלאומית לזכייה באליפות אירופה לנשים.