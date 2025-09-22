יום שני, 22.09.2025 שעה 22:29
כדורגל עולמי

לאמין ימאל זכה בפרס השחקן הצעיר של השנה

הסופרסטאר של ברצלונה זכה בפרס השחקן הטוב ביותר מתחת לגיל 21 בעקבות ביצועיו אשתקד, ובכך הפך לראשון בהיסטוריה שזוכה בפרס הזה שנתיים ברציפות

|
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

עוד היסטוריה ללאמין ימאל – שחקנה של ברצלונה זכה בפרס קופה עבור השחקן המצטיין מתחת לגיל 21, ובכך הפך לראשונה בהיסטוריה שזוכה פעמיים ברציפות בפרס.

על הספרדי עברה עונה נהדרת במסגרתה סחף את ברצלונה לטרבל מקומי שכלל את אליפות הלה ליגה, זכייה בגביע המלך וגם בסופרקאפ הספרדי. ימאל לבש את מדי קבוצתו 55 פעמים אשתקד, במסגרתם כבש 18 פעמים ובישל 25 שערים נוספים. 

גאווה נוספת לברצלונה היא זכייתה של ויקי לופז בפרס השחקנית הצעירה של השנה לנשים. שחקנית ברצלונה ונבחרת ספרד הובילה את קבוצתה לזכייה באליפות ובגביע הספרדי, כמו גם לסגנות בליגת האלופות.

סרינה ויכמן זכתה בתואר מאמנת השנה בעולם. ההולנדית, מאמנת נבחרת אנגליה, סחפה את הנבחרת הלאומית לזכייה באליפות אירופה לנשים.

