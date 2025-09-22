יום שני, 22.09.2025 שעה 22:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"ליסב בחר לייצג את רומניה והוא שמח וגאה בכך"

אביו של בלם מכבי חיפה דיבר בתקשורת הרומנית לגבי החלטת בנו ואמר: "הוא חצי ישראלי וחצי רומני. ההצעה עלתה על ידי סבתא רבתא שלו עוד כשהיה בן 15"

|
ליסב עיסאת (עמרי שטיין)
ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

ככל שהזמן חולף נראה כי הדבר הופך ממשי יותר – ליסב עיסאת קרוב יותר מתמיד לייצג את נבחרת רומניה. היום (שני) זומן רשמית הבלם בן ה-20 לסגל הנבחרת הבוגרת של המדינה. בהמשך היום, אביו, אביב עיסאת התראיין ל”דיגיספורט” המקומי.

"אשתי רומנייה, וגם אמא שלה", סיפר האבא. "סבתא של ליסב ואמא שלה חיו בדורוהוי לפני שבאו לישראל. לילד תמיד הייתה תחושה שהוא שייך גם לרומניה. הוא מאוד שמח עם ההחלטה שהוא קיבל. זו ההחלטה שלו, ואנחנו תמכנו בה - אבל זו החלטה שלו לבד. אני עובד רבות ברומניה, אני מגיע לשם די הרבה, לפעמים אפילו על בסיס שבועי".

אביב המשיך: "אני מכיר את המדינה מאוד טוב, מכיר את בוקרשט, מכיר את האנשים. אתם פתוחים, אני מרגיש שם כמו בתל אביב. ישראלים מרגישים מאוד טוב ברומניה. במוניות, במלונות, ברחובות - הכל מאוד נעים. ליסב מאוד שמח עם ההחלטה שהוא קיבל. הוא ישראלי, הוא נולד שם, אבל הוא גם חצי רומני. יש לו קשר למדינה".

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

על המעקב של הרומנים אחר הבלם, אמר אביב עיסאת: "הצוות של הנבחרת הצעירה שלה עקב אחריו. כשמכבי חיפה שיחקה בהונגריה בקיץ, הם ראו אותו בעיניים. גם דינמו בוקרשט רצתה אותו, היו שיחות לגבי העברה. אפילו מאמן נבחרת רומניה ראה אותו במשחק".
לגבי הלחץ בישראל אמר: "היה דיון לגבי ליסב בישראל. גם התקשורת וגם אנשי הכדורגל דיברו על זה, אבל אחרי שהוא הבין את ההשלכות, הוא החליט לשחק עבור רומניה. הוא חצי רומני וחצי ישראלי. הרבה נכתב עליו, אנחנו לא רוצים לדבר יותר מדי בתקשורת. הוא שמח וגאה לייצג את רומניה".
"אני זוכר שסבתא רבא שלו, לפני שמתה, אמרה לליסב שאולי הוא ישנה את דעתו לגבי ישראל - ואולי ישחק עבור רומניה. הוא היה אז בן 15. זה לא מקרי. הדיון בתקשורת אמנם נמשך שבועיים או שלושה, אבל הקשר עם רומניה הוא לא מעכשיו".

