נערים ג': קרית שמונה עצרה את מכבי פ"ת

נקודה ראשונה לקבוצה הצפונית, שהצליחה להיות הראשונה שמונעת מהמלאבסים לשמור על מאזן מושלם לאחר ארבעה ניצחונות, במשחק שהסתיים בתוצאת שוויון 1:1

|
קריית שמונה נערים ג (באדיבות המועדון)
קריית שמונה נערים ג (באדיבות המועדון)

השנה העברית החדשה הסתיימה עם תוצאה מפתיעה מליגת העל של שנתון נערים ג' - עירוני קרית שמונה זכתה בנקודת ליגה ראשונה, דווקא במשחק החוץ מול מכבי פ"ת, שנהנתה ממאזן מושלם במשך ארבעה מחזורים, במהלכם כבשה 14 שערים ושמרה על רשת נקיה, בעוד שעירוני קרית שמונה הפסידה בארבעה משחקים, בהן הוציאה 14 כדורים מהרשת וכבשה ארבעה שערים בלבד.

מה שהסתמן על הנייר כמשחק נוסף שבו הקבוצה המארחת תנצח בצורה משכנעת, התברר כמשחק שבו אין חיים קלים בליגת העל. הקבוצה האורחת, על אף החרגתה מירידת ליגה, באה לשחק כדורגל והיא נחושה להוכיח שהיא ראויה לשחק בליגת העל בזכות עצמה.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים הצליחה מכבי פ"ת לכבוש שער ראשון: תרגיל בעת ביצוע בעיטת קרן הוביל להגבהה לרחבת ה-16 של קרית שמונה, שם ראשו של ראם שמואל היה במקום הנכון, כדי לנגוח את הכדור לרשת ולקבוע יתרון 0:1 לזכות מכבי פ"ת.

עירוני קרית שמונה לא נשברה ובדקה ה-63 מהלך קבוצתי הסתיים בבעיטה מהרחבה לרשת מרגלו של עמית דהן, שכמו ראם שמואל, חגג גם הוא שער בכורה לעונה זו, שער שקבע שוויון 1:1.

מכבי פ"ת נערים גמכבי פ"ת נערים ג' (נזיה סולטאן)

בשלהי המשחק מכבי פ"ת כמעט והצליחה להחזיר את היתרון לרגליה, זאת לאחר שבעיטת פנדל שנפסקה לזכותה בשל הכשלה על אחד משחקניה ברחבת קרית שמונה, נהדפה ע"י השוער האורח, דוד מלינקוביץ', שבעונה שעברה שיחק בקבוצת המשנה של מ.כ נהלל יזרעאל. בסיום, שוויון 1:1.

אושרי דדון-אמסלם, מאמן קרית שמונה, סיכם את המשחק: "עמדנו בצורה מצוינת במחצית הראשונה, שיחקנו בצורה טקטית ומאורגנת. במחצית השנייה ניסינו לצאת יותר קדימה, אך לאחר דקות פחות טובות ספגנו גול מקרן. עם זאת, הצלחנו להתאושש ולכבוש את השוויון החשוב. לפגוש בחוץ את מכבי פ"ת - קבוצה כישרונית, מהירה וחזקה שנמצאת בצמרת, לא איבדה עד למשחק מולנו נקודות ולא ספגה שער ולצאת עם תיקו 1:1 - זו תוצאה מכובדת שממלאת אותנו גאווה".

על התהליכים שעוברת הקבוצה מתחילת האימונים ובימים אלה, פירט המאמן: "הסגל עבר מהפכה בקיץ עם 16 שחקנים חדשים, ובכל זאת כבר עכשיו אפשר לראות את ההתקדמות ואת החיבור שנוצר בין כולם. מגיע לשחקנים קרדיט גדול על גישה טקטית מצוינת, על האמונה בדרך שאנחנו בונים ועל המחויבות שלהם עד הדקה האחרונה. אני רוצה לפרגן במיוחד גם לשחקנים שמשחקים פחות או לא משחקים בכלל, על התרומה שלהם לאווירה ולחיבור של הקבוצה”.

“אני רוצה להודות לדורון שנפר, יו"ר המחלקה - על השקט, התמיכה והאמונה בדרך שאני מוביל. לצוות שלי - האנליסט יוגב זוהר והמנהל אייל עמר - על המקצועיות והליווי הצמוד לאורך כל התהליך. מדובר בפרויקט ארוך שמצריך עבודה קשה. התחושה היא שהדרך מתחילה לקבל צורה נכונה. המטרה הבאה היא לייצר יציבות ולהמשיך לבנות קבוצה חזקה ומשמעותית בליגה. בשם המועדון, ברכת שנה טובה לכל עם ישראל, ובתקווה גדולה לחזרתם המהירה של כל החטופים הביתה".

עירוני קרית שמונה תקווה להעשיר את מאזן הנקודות שלה גם במחזור הקרוב, כשתתארח אצל מכבי חיפה ממרכז הטבלה. מכבי פ"ת תקווה לשוב למסלול הניצחונות במשחק הביתי מול הפועל באר שבע - שצברה עד כה שלוש נקודות.

