רשמית: גיל בני חתם במכבי רמת גן

גיל בני חתם במכבי קבוצת כנען רמת גן ויחזק את הרוסטר הישראלי של הקבוצה. בני ישתף פעולה עם קפטן הקבוצה אדם אריאל, יחד אתו שיחק בהפועל תל אביב בעונת 2022/23, כשהוא כבר ערך היום (שני) את אימון הבכורה שלו בקבוצה.

הגארד הישראלי (26, 1.80) גדל במכבי רעננה ובעונת 2016/17 עלה לקבוצת הבוגרים של עירוני רעננה בליגה הלאומית ואף שימש בה כקפטן בעונתו השלישית.

בשנת 2019 חתם במדי גלבוע גליל בליגת העל בשורותיה שיחק שלוש עונות בשתי קדנציות, כשביניהן שיחק שלוש עונות בהפועל תל אביב בליגת העל. בני קלע במדי הפועל תל אביב בממוצע 3.5 נקודות למשחק, כשבעונה האחרונה הוא רשם ממוצע של 5.3 נקודות ו-2.7 אסיסטים למשחק, ב- 20.7 דקות בממוצע למשחק.

בקיץ הנוכחי חתם באילת, אך לאחר ביטול האיחוד שלה עם עפולה, כשהתברר שאילת לא תשחק בליגת העל, ביקש בני להשתחרר מההסכם.

גיל בני היה קפטן נבחרת העתודה של ישראל עד גיל 20 שהוכתרה לאלופת אירופה ב-2018 בגרמניה ושנה קודם לכן היה שותף לזכייתה של נבחרת העתודה במקום השני באליפות אירופה ביוון.