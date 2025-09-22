"כשאני מחליף מישהו, אני לא עושה מזה עניין"

ריאל מדריד תצא מחר (שלישי, 22:30) למשחק מול לבאנטה במסגרת המחזור השישי כשהיא נמצאת במאזן מושלם במסגרת המקומית. 15 נקודות מתוך 15 אפשריות מעידות על פתיחת העונה החזקה של קבוצתו של צ'אבי אלונסו.

המאמן יערוך את משחקו השלישי העונה ללא פרלאן מנדי, אנטוניו רודיגר וטרנט אלכנסר ארנולד (כולם פצועים) ויש לו כמה רוטציות על השולחן לקראת המשחק. לפני ההתמודדות הוא דיבר עם התקשורת הספרדית, וסירב להיכנס לוויכוחים על כדור הזהב ונשאר רגוע בנוגע לסוגיית ויניסיוס.

על הביקור אצל לבאנטה: "אנחנו משתפרים ואנחנו בדרך הנכונה. אנחנו בונים בסיס איתן. שיחקנו ברצינות ובצורה מוצקה מאוד. אנחנו יכולים לעשות את זה טוב יותר, אבל אנחנו לא נושאים כלום, ואנחנו רוצים שתהיה לנו את השאיפה הזאת, לרצות יותר, ולהיות רעבים כי אנחנו רוצים להשיג הרבה נקודות, וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לנצח הרבה משחקים".

ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

המפתחות להצלחה: "תוצאות עוזרות לך לבנות ביטחון לאורך הדרך. אבל אין סודות, רק קבוצה מאוחדת. אנחנו צריכים לשחק כקבוצה כדי שכולם ירוויחו".

המאמן הביע את משנתו לגבי סוגיית החילוף של ויניסיוס: "הייתי שחקן, וכשאני מחליף מישהו, אני לוקח את זה בטבעיות ואוהב לדבר איתו כדי לראות איך הוא הרגיש אחרי המשחק. אני לא עושה מזה עניין גדול".

לגבי פרס כדור הזהב שיחולק הערב אמר: "נראה מה יקרה. זה לא הקטע שלי, ואני לא מצביע. אני יותר ממוקד בלבאנטה. נראה מי ינצח".

אדוארדו קמאבינגה וג'וד בלינגהאם (IMAGO)

אלונסו נתן את הדעת על ג’וד בלינגהאם ואדוארדו קאמבינגה: "הם התאמנו יותר ויכולים להיות בהרכב הפותח”.

עוד אמר על הקשר הצרפתי: "אני מתרגש ממנו כי הוא היה זמין לתקופה קצרה. אני מכיר אותו מצפייה בו, מהאופן שבו הוא מפרש את המשחק. יש לו פוטנציאל עצום, הרבה איכויות, ויש לו מקום בפרויקט”.

הספרדי גם התייחס למגן השמאלי אלברו קאררס: "הייתי אופטימי לגביו, אנחנו עוקבים אחריו כבר זמן מה, אבל האישיות והתחרותיות שלו הפתיעו אותי לטובה. הוא עושה מעט טעויות, הוא ממוקד, טכני ושלם מאוד. ההשפעה המיידית שהייתה לו מפתיעה. יש לנו גם את פרן, פרלנד מנדי ודוד, אבל ההופעות שלו היו מצוינת עד כה"