רשמית: אלי דסה הצטרף לניימינכן ההולנדית

עתידו של מגן נבחרת ישראל, אלי דסה, היה לא ברור במשך תקופה לאחר שסיים את חוזהו בדינמו מוסקבה, אך כעת הוא מצא קבוצה חדשה וחתם בניימינכן על חוזה לעונה עם אופציה לעונה נוספת.

השחקן בן ה-32 ילבש חולצה עם הספרה 14 על הגב, ויצטרף לקבוצה שמדורגת במקום השביעי בליגה ההולנדית, ואף ישתף פעולה עם אקס מכבי חיפה, צ’ירון שרי, שמשחק במדיה.

מגן נבחרת ישראל הציג יכולת מצוינת בפגרת הנבחרות האחרונה וזוכה לקרדיט נרחב מהמאמן רן בן שמעון, וכעת יוכל לזכות לדקות משחק גם ברמת הקבוצות ולהגיע בכושר לכינוס הבא.

אלי דסה, הרשים במדי הנבחרת (ראובן שוורץ)

הוא הישראלי הרביעי שמשחק בליגה ההולנדית העונה, לאחר שאוסקר גלוך כמובן חתם באייאקס, סתיו למקין בטוונטה ויובל רנון הצעיר חתם בוויטסה ארנהיים. גלוך ודסה ייפגשו ב-20 בדצמבר, במסגרת המחזור ה-17 של העונה.

בשתי העונות האחרונות שיחק דסה בליגה הרוסית במדי דינמו מוסקבה, ובעונה האחרונה בישל שער אחד ב-20 משחקים. לפני כן שיחק במדי ויטסה ארנהיים ההולנדית, וכעת חוזר אל אותה הליגה.