בארסה תענש עקב פריצת אוהד עם דגל פלסטין

צפו: האוהד פרץ בדיוק כשאולמו כבש ב-0:3 על חטאפה ו-ועדת המשמעת של ההתאחדות תבחן את המקרה. מה יהיה העונש והאם אצטדיון קרויף ייסגר למס' משחקים?

האוהד פורץ בזמן השער (צילום מסך)
האוהד פורץ בזמן השער (צילום מסך)

זו הייתה הדקה ה-62 כשדני אולמו קיבל מסירה ממרקוס רשפורד והעלה את ברצלונה ל-0:3 על חטאפה אמש (ראשון) באצטדיון יוהאן קרויף בליגה הספרדית. בדיוק באותו זמן בצד השני של המגרש נראה אוהד פורץ לדשא עם דגל פלסטין לפני שהמאבטחים הצליחו לתפוס אותו, כפי שתועד במצלמות בזמן השידור.

השופט ריקרדו דה בורגוס בנגואצ’אה ציין את האירוע בדו"ח וכתב: "בדקה ה-62 אדם נכנס לכר הדשא כשהוא נושא דגל פלסטין, מבלי להפריע למהלך המשחק. באותו רגע נכבש שער על ידי הקבוצה המקומית. האוהד פונה מהמגרש על ידי צוות האבטחה, ללא כל תקרית נוספת".

למרות שמדובר באירוע נקודתי שלא גרם לעצירת המשחק או לעימותים, התקנון של ההתאחדות הספרדית מחייב את ועדת המשמעת לבדוק את הנושא. הסעיף הרלוונטי - 132 בתקנון המשמעתי - עוסק ב"חובות המוטלות על מארגני המשחקים", וקובע כי מועדונים שלא עומדים בדרישות הארגוניות עלולים להיקנס. במקרה שהעבירה מוגדרת כקלה, הקנס המירבי עומד על 602 אירו, ובמקרים ראשונים אף עלול להיות חצי מזה - 301 אירו בלבד.

פרו פלסטיני פורץ למגרש בזמן השער של אולמו

עם זאת, אם האירוע ייחשב כבעל חומרה גבוהה יותר, ייתכן שהקנס יעמוד על עד 3,006 אירו, ואף תישקל סגירת המגרש למספר משחקים - כך לפי סעיף 90 בתקנון. סנקציה מסוג זה נדירה וננקטת רק כאשר ישנה סכנה ממשית לסדר הציבורי או כשל חמור בארגון.

אפשרות נוספת היא שוועדת המשמעת תראה באירוע "הפרת סדר קלה" לפי סעיף 117, שגם במסגרתו הסנקציה המרבית היא קנס של 602 אירו בלבד. כך או כך, נראה שהאירוע ייחשב במקרה הגרוע כהפרה מינורית, שכן לא לווה באלימות או בהשפעה על מהלך המשחק. ברצלונה צפויה, לכל היותר, לספוג קנס כספי סמלי.

בארסה דורסת את חטאפה עם 0:3

כזכור, רק לאחרונה אמר נשיא הליגה הספרדית, חאבייר טבאס: “לא נאסור הכנסת דגלי פלסטין למגרשים". הכוונה הייתה ליציעים כמובן, אך הוא גם הבהיר: “מה שקורה בעזה קשה מאוד לצפייה, אבל הספורט חייב להימשך, ובעיקר אסור שיתרחשו פעולות שעלולות לשתק אותו". כעת, אחרי הפריצה למגרש, נשאלת השאלה האם ההחלטה תישאר בעינה.

