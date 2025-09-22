ענק: זהב שני ברציפות לעמי דדאון באליפות העולם

יום שני של אליפות העולם בשחייה הפראלימפית נפתח עם הישג גדול נוסף לישראל: עמי דדאון, חניכו של המאמן יעקב ביננסון, זכה במדליית זהב שנייה ברציפות.

דדאון סיים ראשון במקצה ל־100 מטר חופשי (קלאס 4) עם זמן של 1:19.49 דקות, ושמר על תואר אלוף העולם בו זכה גם באליפות הקודמת לפני שנתיים בבריטניה – שם אף קבע את שיא העולם.

כזכור, רק אתמול זכה דדאון במדליית הזהב ב־50 מטר חזה, ובכך ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחיינים הפראלימפיים המובילים בעולם.

בנוסף, ורוניקה גירנקו סיימה במקום השישי במקצה ל־150 מטר מעורב עם זמן של 4:19.55 דקות.