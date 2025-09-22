יום שני, 22.09.2025 שעה 15:14
ספורט אחר  >> שחייה

ענק: זהב שני ברציפות לעמי דדאון באליפות העולם

השחיין הפראלימפי סיים ראשון במקצה ל־100 מטר חופשי (קלאס 4) עם זמן של 1:19.49 דקות, ורוניקה גירנקו סיימה במקום השישי במקצה ל־150 מטר מעורב

|
עמי דדאון (ההתאחדות לספורט נכים)
עמי דדאון (ההתאחדות לספורט נכים)

יום שני של אליפות העולם בשחייה הפראלימפית נפתח עם הישג גדול נוסף לישראל: עמי דדאון, חניכו של המאמן יעקב ביננסון, זכה במדליית זהב שנייה ברציפות.

דדאון סיים ראשון במקצה ל־100 מטר חופשי (קלאס 4) עם זמן של 1:19.49 דקות, ושמר על תואר אלוף העולם בו זכה גם באליפות הקודמת לפני שנתיים בבריטניה – שם אף קבע את שיא העולם.

כזכור, רק אתמול זכה דדאון במדליית הזהב ב־50 מטר חזה, ובכך ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחיינים הפראלימפיים המובילים בעולם.

בנוסף, ורוניקה גירנקו סיימה במקום השישי במקצה ל־150 מטר מעורב עם זמן של 4:19.55 דקות.

