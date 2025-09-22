יום שני, 22.09.2025 שעה 14:00
בן זקן לשחקני אשדוד: צריכים להתעורר ומהר

אחרי התבוסה 6:2 להפועל ת"א, הבעלים ערך אסיפה נוקבת: "הגישה חייבת להשתנות. אתם משחקים בלי תשוקה, זה לא יכול להימשך". 0:2 לקבוצה על כפר שלם

|
ג'קי בן זקן (שחר גרוס)
ג'קי בן זקן (שחר גרוס)

במ.ס אשדוד מנסים להתאושש מהתבוסה הקשה 6:2 להפועל ת”א. בעקבות שלושת ההפסדים הרצופים, בעלי המועדון ג'קי בן זקן קיים אסיפת שחקנים נוקבת, בה לא חסך ואמר את הדברים שמפריעים לו, תוך כדי שנתן גב לחיים סילבס.

בן זקן פנה לשחקנים בצורה ישירה לפני הירידה לאימון ואמר בין היתר: "אתם צריכים להתעורר ומהר, הגישה חייבת להשתנות. אתם משחקים בלי תשוקה, ככה זה לא יכול להימשך".

בן זקן הביע אכזבה גדולה מהיכולת שהוצגה בתקופה האחרונה ומהגישה שנראתה על כר הדשא, והבהיר כי הוא מצפה לראות שינוי מיידי כבר במשחקים הקרובים.

האכזבה באשדוד (שחר גרוס)האכזבה באשדוד (שחר גרוס)

לצד הניסיון לנער את חדר ההלבשה, הבוקר ערכה אשדוד משחק אימון מול הפועל כפר שלם, בו רשמה ניצחון 0:2. אור דסה ואליהו גטהון כבשו לזכות הקבוצה של חיים סילבס.

