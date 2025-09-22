מחווה יפה: שליו לוי חגג גול כמו דיוגו ז'וטה

שליו לוי בן ה-13.5 (שנתון 2012) משחק כקשר שמאלי ובלם בהפועל מחנה יהודה, נולד וגדל בפ"ת ומתחנך בחטיבת בן גוריון. שליו הצעיר התחיל לשחק בגיל 8 והוא אוהד מושבע של אלופת אנגליה ליברפול ובארץ מחבב את הפועל פ"ת. הייחוס המשפחתי שלו מגיע מהאב סלבי לוי, שנחשב לאושיית ספורט בפתח תקווה ולאוהד מספר 1 של מועדון הכדורגל ליברפול בישראל.

המשפחה אוכלת ונושמת ליברפול. הסלון כולו מעוצב כטפט של יציע האוהדים המפורסם באנפילד "הקופ", שליו כמובן רואה את כל המשחקים של ליברפול ולא מפספס שום משחק. הוא היה עם המשפחה כבר שש פעמים באנפילד במשחק רשמי של ליברפול (בפעם הראשונה שלו באנפילד הוא היה בן שנה וחצי), ומעריץ ואוהב כמובן את סטיבן ג'רארד, גדול שחקני ליברפול, מספר 8 האגדי.

כשחקן, שליו הצטרף לקבוצת הילדים של הפועל מחנה יהודה והוא כמובן רצה את המספר 8, אבל היה תפוס, אז הוא לקח לפני כשנה את המספר 38 בגלל האהבה לקשר ההולנדי של הקבוצה, ראיין חרבנבאך, ושינה את המספר ל-20 לפני שבועיים כמחוות הנצחה לחלוץ ליברפול, דיוגו ז'וטה, שהלך לעולמו בתאונה טראגית ביחד עם אחיו אנדרה ז"ל.

הסלון של משפחת לוי תעתיק של יציע הקופ (פרטי)

שליו אהב מאוד את דיוגו ז'וטה ואת השיר שהאוהדים שרו וממשיכים לשיר לזכרו בכל משחק בדקה ה-20 ובעקבות זאת ביקש להחליף את המספר. לשליו יש את כל החולצות והסטים הוא מטורף על כדורגל וגם כשהוא חוזר אחרי האימון הוא הולך לשחק עוד פעם עם החברים מבית הספר. אנקדוטה נוספת היא שגם אחותו הקטנה נקראת על שם מועדון הפאר, ליב ליברפול לוי.