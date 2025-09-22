יום שני, 22.09.2025 שעה 14:01
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
לוח תוצאות
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
71-53הפועל ב.א.גרבייה1
72-43מכבי נווה שאנן2
72-43עירוני נשר3
61-43מכבי אחי נצרת4
61-32צעירי אום אל פאחם5
46-73מ.כ. צעירי טירה6
43-43הפועל עראבה7
34-42צעירי טמרה8
33-23מ.ס. טירה9
22-22הפועל כרמיאל10
22-13הפועל מגדל-העמק11
14-32בני מוסמוס12
12-12מכבי אתא ביאליק13
16-32הפועל בית שאן14
16-13מכבי נוג'ידאת15
03-12הפועל א.א. פאחם16
04-02הפועל טירת הכרמל17
 ליגה א דרום 
92-93מכבי קרית מלאכי1
73-93מכבי קרית גת2
71-53מ.כ. כפ"ס3
63-73מ.כ. ירושלים4
54-53הפועל הרצליה5
50-13הפועל אזור6
44-43מכבי יבנה7
42-23בית"ר נורדיה ירושלים8
45-33בית"ר יבנה9
33-23הפועל מרמורק10
37-43מ.ס. דימונה11
35-23מכבי עירוני אשדוד12
37-23הפועל ניר רמה"ש13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

למעלה ממיליון ש"ח אושרו לרמה"ש עם סייג

המועצה העבירה את אישור התמיכות לעמותות הספורט, כולל 1,122,582 מיליון ש”ח להפועל רמה”ש. "העירייה תעביר הכסף לאחר החלפת ההנהלה ולשביעות רצונה"

|
הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)
הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

אישור עם כוכבית. מועצת העיר רמת השרון העבירה אמש (ראשון) את אישור התמיכות לעמותות הספורט, בסייג קטן, לפחות בכל הקשור להפועל ניר רמת השרון, לה קבוצת בוגרים בליגה א' דרום. ברוב של תשעה חברי מועצה אל מול שמונה חברי מועצה אושר תקציב של 1,122,582 מיליוני שקלים להפועל ניר רמת השרון ועוד 986,044 אלף שקלים למועדון לקידום כדורגל נשים בעיר.

ומהו הסייג? הכסף יועבר להפועל ניר רמת השרון רק לאחר שתוחלף הנהלת הקבוצה לשביעות רצונה של עיריית רמת השרון. כלומר, במועדון יצטרכו להכריע מה יעלה בגורל הכסף. האם הם משחררים את עצמם ונותנים לעירייה לבחור את האיש שלהם או שהשחקנים יבינו כי לא יהיה כסף העונה ויחל לו גל עזיבות שידרדר המועדון למקום גרוע מזה בו נמצאת כיום.

"על פניו, החלטה נכונה", ציין גורם שנכח בישיבת המועצה, אך סייג זאת, גם בעצמו במשפט "לא ברור מה זה אומר", בכל הקשור להחלטת העירייה בדבר אישור כספי התמיכות, אך העברתם להפועל ניר רמת השרון רק וכאשר תוחלף ההנהלה. באחרונה, פורסם ב-ONE כי בין השמות שעלו לקחת המועדון לידיו הוא שמו של המפיק יואב גרוס שציין "אין למה להתייחס כרגע".

החלפת אנשי הפועל ניר רמת השרון אינו בסמכות עיריית רמת השרון, כך, שכאמור, במועדון יצטרכו לעשות חושבים, הרי שללא שינויים אלה ואחרים – הכסף, שאושר, ככל הנראה לא יועבר למועדון. יש לציין כי טרם פתיחת העונה, בהפועל ניר רמת השרון ציינו בפני בית הדין המשמעתי ובפני בית המשפט המחוזי כי יוכלו להסתדר בלא כסף עירייה לעונת המשחקים 2025/26.

מתוך הסכום הכולל של 1,122,582 מיליוני שקלים שאושר להפועל ניר רמת השרון, הועברו אליהם כבר 400,000 אלף שקלים כסכום מקדמה. יחד עם זאת, ישנו חוב של כ-200,000 אלף שקלים שחייבים הם לאגודת הספורט, כך שבשורה התחתונה, מה שיגיע רשמית להפועל ניר רמת השרון הוא סכום של כחצי מיליון שקלים בלבד.

