למעלה ממיליון ש"ח אושרו לרמה"ש עם סייג

אישור עם כוכבית. מועצת העיר רמת השרון העבירה אמש (ראשון) את אישור התמיכות לעמותות הספורט, בסייג קטן, לפחות בכל הקשור להפועל ניר רמת השרון, לה קבוצת בוגרים בליגה א' דרום. ברוב של תשעה חברי מועצה אל מול שמונה חברי מועצה אושר תקציב של 1,122,582 מיליוני שקלים להפועל ניר רמת השרון ועוד 986,044 אלף שקלים למועדון לקידום כדורגל נשים בעיר.

ומהו הסייג? הכסף יועבר להפועל ניר רמת השרון רק לאחר שתוחלף הנהלת הקבוצה לשביעות רצונה של עיריית רמת השרון. כלומר, במועדון יצטרכו להכריע מה יעלה בגורל הכסף. האם הם משחררים את עצמם ונותנים לעירייה לבחור את האיש שלהם או שהשחקנים יבינו כי לא יהיה כסף העונה ויחל לו גל עזיבות שידרדר המועדון למקום גרוע מזה בו נמצאת כיום.

"על פניו, החלטה נכונה", ציין גורם שנכח בישיבת המועצה, אך סייג זאת, גם בעצמו במשפט "לא ברור מה זה אומר", בכל הקשור להחלטת העירייה בדבר אישור כספי התמיכות, אך העברתם להפועל ניר רמת השרון רק וכאשר תוחלף ההנהלה. באחרונה, פורסם ב-ONE כי בין השמות שעלו לקחת המועדון לידיו הוא שמו של המפיק יואב גרוס שציין "אין למה להתייחס כרגע".

החלפת אנשי הפועל ניר רמת השרון אינו בסמכות עיריית רמת השרון, כך, שכאמור, במועדון יצטרכו לעשות חושבים, הרי שללא שינויים אלה ואחרים – הכסף, שאושר, ככל הנראה לא יועבר למועדון. יש לציין כי טרם פתיחת העונה, בהפועל ניר רמת השרון ציינו בפני בית הדין המשמעתי ובפני בית המשפט המחוזי כי יוכלו להסתדר בלא כסף עירייה לעונת המשחקים 2025/26.

מתוך הסכום הכולל של 1,122,582 מיליוני שקלים שאושר להפועל ניר רמת השרון, הועברו אליהם כבר 400,000 אלף שקלים כסכום מקדמה. יחד עם זאת, ישנו חוב של כ-200,000 אלף שקלים שחייבים הם לאגודת הספורט, כך שבשורה התחתונה, מה שיגיע רשמית להפועל ניר רמת השרון הוא סכום של כחצי מיליון שקלים בלבד.