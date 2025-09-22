למרות ההבטחות ברחובות - האצטדיון לא נפתח

לפני כמעט חודשיים, ב-ONE ביקרנו בפעם המי יודע כמה באצטדיון רחובות, ונדמה היה כי העבודות בשלבי סיום וממש אוטוטו תעלה מי מבין הקבוצות המקומיות לשחק בו או שיושכר לקבוצה מחוץ לעיר. בפועל, זה לא קורה ומה גם שהמגרש הסינתטי בצמוד לאצטדיון די מוכן ולא ברור מדוע אף קבוצה, בוגרים או מחלקת נוער, לא עולה עליו לאימונים ו/או משחקים.

בעיריית רחובות הגיבו לכך: "האצטדיון החדש נמצא בשלבי עבודה מתקדמים, כאשר עיקר המאמץ כיום מתמקד בפיתוח סביבתי וברישוי הנדרש. בשלב זה אין קבוצה רחובותית בליגות הבכירות שנדרשת לשחק בו, ומאחר ותהליך איחוד הקבוצות לא הבשיל, אין צורך מיידי בהפעלתו. בשל כך, העבודות מתבצעות באופן מדורג ובדגש על ניהול אחראי של משאבי הציבור. המגרש הסינתטי צפוי להיות מוכן במהלך העונה, ובמידה שתעלה דרישה לשימוש, העירייה תשמח לאפשר זאת".

כידוע, מכבי שעריים והפועל מרמורק פתחו את עונת 2025/26 כמועדונים נפרדים, זאת לאחר שהאיחוד בין השתיים לא הבשיל. יש הטוענים כי העירייה אשמה, אחרים אומרים כי הקבוצות וקהל אוהדיהם פשוט לא רצו שזה יקרה. שעריים פתחה את העונה עם תבוסהה 14:1 (!) בליגה ב' דרום ב' ומרמורק פתחה עונה עם הפסד 2:1 בליגה א' דרום.

היציע במגרש הסינתטי בצמוד לאצטדיון (יונתן גינזבורג)

יש לציין כי במהלך הקיץ, בלי קשר לאיחוד, במכבי רחובות, הפועל מרמורק ומכבי שעריים איחדו כוחות בכל הקשור למחלקות הנוער. מחלקת הנוער של שעריים נעלמה וחברה למחלקת הנוער של הפועל מרמורק, שקבוצת הנוער שלה משחקת בליגה הלאומית לנוער, הליגה השנייה בטיבה בשנתון נוער. השת"פ כולל שימוש במגרשים הסינתטיים הן של מכבי שעריים והן של הפועל מרמורק.