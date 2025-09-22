יום שני, 22.09.2025 שעה 12:24
ליגת העל לנוער 25-26
125-174מכבי נתניה1
95-93בית"ר ירושלים2
74-84מכבי ת"א3
74-63מכבי פ"ת4
78-44עירוני ק"ש5
67-104הפועל ת"א6
65-64הפועל ב"ש7
68-74הפועל פ"ת8
58-94הפועל רעננה9
56-54הפועל חיפה10
53-24בני יהודה11
48-94הפועל כפ"ס12
47-64מ.ס. אשדוד13
46-44מכבי חיפה14
36-54הפועל ראשל"צ15
311-74הפועל רמה"ש16
311-54מכבי הרצליה17
110-34הפועל עכו18

החלוץ שרון אדם חתם בבית"ר ירושלים

רגע לפני תום מועד העברות בליגת העל לנוער: שחקן ההתקפה של הכח עמידר רמת גן בעונה החולפת, ישחק תחת ציון צמח. מדובר באחיהם של סאמי ושאקור אדם

שרון אדם עם הכדור (רועי קור)
שרון אדם עם הכדור (רועי קור)

קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים יצאה אל החג עם הפסד בדמות 1:0 למכבי פתח תקווה, זאת במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל לנוער. בצל ההפסד, המועדון צירף לקבוצתו של ציון צמח את החלוץ הצעיר, שרון אדם, בשנתון 2007, סקורר שמגיע מהכח מכבי עמידר רמת גן. חתם על חוזה חדש באמצעות נציגו בן שטיינפלד.

את עונת 2024/25 החולפת, סיים שרון הצעיר עם 11 שערי ליגה במדי הכח מכבי עמידר רמת גן מהליגה הלאומית לנוער, ליגה ממנה עלתה בעונה החולפת בית"ר ירושלים בחזרה לליגת העל לנוער. התכבד ב-26 הופעות בעונה החולפת וסיים עם חבריו לקבוצה במקום החמישי והמכובד בטבלת ליגת נוער לאומית דרום.

בעונת 2018/19 החל לשחק כדורגל כשחבר למחלקת הנוער של מ.ס בני יפו אורתודוכסים. לאחר עונה אחת, הגיע למחלקת הנוער של הפועל תל אביב, גם שם שיחק רק עונה אחת, עד מעברו, בעונת המשחקים 2020/21, למחלקת הנוער של הכח מכבי עמידר רמת גן, אותם עוזב לאחר חמש עונות רצופות ו-63 שערים מאז היה בשנתון ילדים א'.

שחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים חוגים (רדאד גשחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים חוגים (רדאד ג'בארה)

מדובר באחיהם של סאמי אדם, שחקן הבוגרים של מכבי יפו, שרשם אתמול (ראשון) 63 דקות משחק ב-2:2 מול הפועל עכו, במסגרת המחזור החמישי בליגה הלאומית ושאקוראללה אדם, שחקנה של מ.כ ירמיהו חולון, מליגה א' דרום, עמה פתח עונה שנייה ברציפות, בה עד כה רשם שלושה משחקים והתכבד בשער אחד, שהוביל את הקבוצה לשלב הבא במסגרת גביע המדינה.

