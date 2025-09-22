החלוץ שרון אדם חתם בבית"ר ירושלים

קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים יצאה אל החג עם הפסד בדמות 1:0 למכבי פתח תקווה, זאת במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל לנוער. בצל ההפסד, המועדון צירף לקבוצתו של ציון צמח את החלוץ הצעיר, שרון אדם, בשנתון 2007, סקורר שמגיע מהכח מכבי עמידר רמת גן. חתם על חוזה חדש באמצעות נציגו בן שטיינפלד.

את עונת 2024/25 החולפת, סיים שרון הצעיר עם 11 שערי ליגה במדי הכח מכבי עמידר רמת גן מהליגה הלאומית לנוער, ליגה ממנה עלתה בעונה החולפת בית"ר ירושלים בחזרה לליגת העל לנוער. התכבד ב-26 הופעות בעונה החולפת וסיים עם חבריו לקבוצה במקום החמישי והמכובד בטבלת ליגת נוער לאומית דרום.

בעונת 2018/19 החל לשחק כדורגל כשחבר למחלקת הנוער של מ.ס בני יפו אורתודוכסים. לאחר עונה אחת, הגיע למחלקת הנוער של הפועל תל אביב, גם שם שיחק רק עונה אחת, עד מעברו, בעונת המשחקים 2020/21, למחלקת הנוער של הכח מכבי עמידר רמת גן, אותם עוזב לאחר חמש עונות רצופות ו-63 שערים מאז היה בשנתון ילדים א'.

שחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים חוגים (רדאד ג'בארה)

מדובר באחיהם של סאמי אדם, שחקן הבוגרים של מכבי יפו, שרשם אתמול (ראשון) 63 דקות משחק ב-2:2 מול הפועל עכו, במסגרת המחזור החמישי בליגה הלאומית ושאקוראללה אדם, שחקנה של מ.כ ירמיהו חולון, מליגה א' דרום, עמה פתח עונה שנייה ברציפות, בה עד כה רשם שלושה משחקים והתכבד בשער אחד, שהוביל את הקבוצה לשלב הבא במסגרת גביע המדינה.