ליגת העל לנוער 25-26
125-174מכבי נתניה1
95-93בית"ר ירושלים2
74-84מכבי ת"א3
74-63מכבי פ"ת4
78-44עירוני ק"ש5
67-104הפועל ת"א6
65-64הפועל ב"ש7
68-74הפועל פ"ת8
58-94הפועל רעננה9
56-54הפועל חיפה10
53-24בני יהודה11
48-94הפועל כפ"ס12
47-64מ.ס. אשדוד13
46-44מכבי חיפה14
36-54הפועל ראשל"צ15
311-74הפועל רמה"ש16
311-54מכבי הרצליה17
110-34הפועל עכו18

מצטיין כנס מכבי ישראל: שוער עירוני אשדוד

מרום בנאי, בן ה-16, קיבל תעודת הצטיינות מידי נאור גלילי, שחקן העבר במועדון ויאנה פורמנוב, אחראית מחלקת הנוער. התאמן כבר 3 פעמים עם הבוגרת

|
מרום בנאי ונאור גליל (נוער מכבי עירוני אשדוד)
מרום בנאי ונאור גליל (נוער מכבי עירוני אשדוד)

במכבי עירוני אשדוד יכולים להתגאות במרום בנאי, שוערה הצעיר, בן ה-16, שקיבל השבוע תעודת הצטיינות בכנס השנתי של מכבי ישראל. הנער הצעיר, שחקן קבוצת נערים א' של מכבי עירוני אשדוד, המתאמן כבר שלוש פעמים עם הקבוצה הבוגרת, ובאחרונה נבחר לשחקן המצטיין של מחלקת הנוער במועדון.

בכנס השנתי של 'מכבי ישראל' מוזמנים שחקנים מצטיינים מכל אגודה, שם מוענקים לחבר'ה הצעירים מדליות וגביעים למי שזכו באליפויות בתחומים שונים כמו התעמלות אומנותית, כדורגל, סייף וג'ודו. השנה הכנס אירח את נאור גלילי, כדורגלן העבר של מכבי עירוני אשדוד, ששיחק במועדון בארבע קדנציות שונות בין השנים 1985 ל-1999.

בנאי הגיע למכבי עירוני אשדוד בגיל שמונה ומאז הוא חלק בלתי נפרד מהמועדון. תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל החל לשחק בעונת המשחקים 2019/20, בעונת הקורונה הזכורה לרעה, אז כשחקן טרום ילדים א'. השנה הוא משחק בשנתון נערים א' (שפלה) ומתאמן עם מחלקת הנוער, אך זוכה להזדמנות מיוחדת להתאמן שלוש פעמים בשבוע עם הקבוצה הבוגרת.

מרום בנאי ויאנה פורמנוב (באדיבות הנוער של מכבי עירוני אשדוד)מרום בנאי ויאנה פורמנוב (באדיבות הנוער של מכבי עירוני אשדוד)

בשנתיים האחרונות מלווה את השוער הצעיר לירן שפיר, מאמן השוערים של הקבוצה הבוגרת. שפיר, ששיחק בעבר כשוער במכבי עירוני אשדוד בעונתה הראשונה, הפך לדמות השראה עבור בנאי.

הזימון של בנאי לאימוני הבוגרים מעיד על האמון שמקבל הוא מהמערכת. בגיל צעיר יחסית, הוא כבר נחשב לפני העתיד של מכבי עירוני אשדוד. תעודת ההצטיינות שקיבל היא ההכרה בעבודה הקשה ובפוטנציאל שטמון בו. עבור מכבי עירוני אשדוד, זו עוד הזדמנות להוכיח כי העבודה המתבצעת במחלקות הנוער העונה, ובכלל, שווה כל רגע בעבור חבר'ה צעירים.

על אף, שכאמור, שייך לקבוצת נערים א' של המועדון, את עונת 2025/26 פתח דווקא בשלושה משחקים תחת קבוצת הנוער. במסגרת גביע המדינה לנוער, מול מכבי נווה שאנן, הקבוצה ניצחה 1:2 ובצמד משחקי הליגה, מול בית"ר עירוני קריית גת ועירוני אשקלון, הקבוצה השיגה אף שם ניצחונות. בכל שלוש המשחקים שיחק מרום בנאי הצעיר.

