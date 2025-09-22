דמבלה ולאמין ימאל יעשו היסטוריה בכדור הזהב?

לא מעט פעמים זהות הזוכה בכדור הזהב הייתה ידועה עוד הרבה לפני שהחל הטקס הנוצץ, אבל הפעם זו חידה. כן, אוסמן דמבלה המועמד המוביל לאור הזכייה עם פ.ס.ז’ בליגת האלופות בעונה שעברה, אבל זה לא ודאי. לאמין ימאל אורב לפרס וחולם לחזור במטוס מפאריס לברצלונה עם כדור זהב ראשון בגיל 18.

במגזין ‘פראנס פוטבול’ הצרפתי שמעניק את הפרס גם נקטו במספר צעדים כדי למנוע את חשיפת זהות הזוכה לפני הטקס שייערך ב-21:00 בתיאטרון שאטלה בפאריס, אז האם ייתכן תרחיש של שוויון מוחלט בהצבעות? זה מעולם לא קרה, אבל בעבר קרו כמה מקרים של ניצחונות בפער לא גדול.

ראשית, מה קורה במצב של שוויון הצבעות בין דמבלה ללאמין ימאל – שני המועמדים הבולטים לזכייה – או לצורך העניין, בין כל אחד או אחת (בכדור הזהב לנשים) אחר/ת? לפי התקנון הרשמי של כדור הזהב, אם שני שחקנים (או שחקניות) יקבלו מספר זהה של נקודות בהצבעה, ההכרעה תתבצע לפי מספר המקומות הראשונים שקיבלו בכל טופס הצבעה. אם גם שם יירשם תיקו, ייבחנו המקומות השניים, ולאחר מכן השלישיים - עד שתימצא הכרעה.

לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)

כאמור, מדובר באפשרות תיאורטית, אך לא בלתי סבירה – במיוחד לנוכח כמה מהתוצאות הצמודות שנרשמו בעבר: ב-1996 מתיאס זאמר גבר על רונאלדו הברזילאי בנקודה אחת בלבד (144 לעומת 143), ב-2019 מסי הקדים את וירג’יל ואן דייק בשבע נקודות בלבד, ובשנה שעברה רודרי הקדים את ויניסיוס (שהחרים את הטקס ביחד עם כל ריאל מדריד) ב-41 נקודות בלבד (1,170 מול 1,129). עם הצבעה שמתבצעת כיום על ידי 100 עיתונאים מרחבי העולם לגברים ו-50 לנשים, כל קול עשוי לקבוע.

צרפת במרדף אחרי מסי

מעבר למתח סביב זהות הזוכה, יש לערב הזה פוטנציאל היסטורי: אם דמבלה אכן יזכה בתואר ויהפוך לשחקן הצרפתי השמיני בהיסטוריה שזוכה בכדור הזהב, צרפת תשתווה לראשונה לארגנטינה, שמחזיקה בשמונה זכיות. בעצם כולן שייכות לשחקן אחד בלבד: ליאו מסי.

הזכייה האחרונה של שחקן צרפתי התרחשה לא מזמן - ב-2022, אז קטף קארים בנזמה את התואר לאחר עונה חלומית עם ריאל. לפניו זכו גם זינדין זידאן (1998), ז’אן-פייר פאפן (1991), מישל פלאטיני (1983, 1984, 1985) וריימון קופה (1958).

ליאו מסי עם כדור הזהב השמיני שלו (רויטרס)

עם שבעה כדורי זהב בסך הכול, צרפת היא מהמדינות הבולטות בהיסטוריית הטקס, יחד עם גרמניה, פורטוגל והולנד - כולן עם אותו מספר זכיות. אך מעל כולן נמצאת ארגנטינה, בזכות שחקן אחד בלבד - מסי, שזכה בפעם הראשונה ב-2009, ואז שבר כל שיא אפשרי עם זכיות ב-2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ו-2023.

אם דמבלה יזכה – לא רק שהוא יחזיר את הפרס לצרפת שנה בלבד לאחר רודרי הספרדי, אלא גם יסגור מעגל לאומי שיאזן את מאזן הזכיות בין ארגנטינה לצרפת.