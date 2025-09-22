יום שני, 22.09.2025 שעה 13:59
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
96-65אתלטיק בילבאו7
97-65חטאפה8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

מהבולטים בוויאריאל: כמה נק' לסולומון בפנטזי?

תתחילו לספור אותו: הישראלי עלה מהספסל ובישל, כשאף הוסיף מסירת מפתח ושני דריבלים. וגם: דני אולמו מתעורר בבארסה, השחקנים שהפתיעו והזוכה השבועי

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

ריאל מדריד וברצלונה שמרו על הסטטוס קוו בצמרת, אתלטיקו מדריד שוב מעדה, אבל אין ספק שהסיפור הגדול מהמחזור החמישי בלה ליגה הוא הופעת הבכורה של מנור סולומון בוויאריאל, שהסתיימה עם בישול וניצחון דרמטי נגד אוססונה. ובכמה נקודות זה בא לידי ביטוי בליגת החלומות? התשובות כאן.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

סולומון ששוויו במשחק עומד על שישה מיליון אירו הביא שש נקודות, עם הופעה חלקית (1), בישול (3), מסירת מפתח (1) ושני דריבלים (1). רק פאפה גיי (9) וז’ורז’ מיקווטדזה (8) סיימו עם יותר נקודות מהישראלי בצוללת הצהובה ושניהם כבשו שערים והשלימו הופעות מלאות. מה יקרה כשיפתח בהרכב ויקבל יותר דקות? ובכן, נראה שכוכב הנבחרת יכול להפוך למציאה גדולה בהמשך, במיוחד בתקופה הקרובה והעמוסה בקבוצה של מרסלינו שגם סובלת ממספר פציעות אצל שחקני החלק הקדמי.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

בברצלונה דני אולמו סוף סוף הגיע לעונה עם שער, בישול, 2 מסירות מפתח, 2 תיקולים ו-15 נקודות. גם ג’רארד מרטין עם 11 ופראן טורס שכבש צמד וסיים עם 12 נקודות בלטו אצל האלופה. ז’ול קונדה נראה גם הוא מצוין עם שמירה על שער נקי, שני דריבלים, שתי חטיפות וחמש הרחקות בדרך לתשע נקודות.

ריאל מדריד נהנתה מהופעה גדולה של אדר מיליטאו, עם שער אדיר, שמירה על שער נקי, מסירת מפתח ושני תיקולים בדרך ל-14 נקודות. אלברו קאררס בלט עם 10 נקודות, פרנקו מסטנטואונו עם 2 מסירות מפתח, 6 דריבלים ו-3 תיקולים סיים עם 9 נקודות והוכיח ששווה לקחת אותו בחשבון, ויניסיוס שבישל סיים עם שמונה נקודות וקיליאן אמבפה, למרות השער, הוסיף רק עוד מסירת מפתח וסיים עם 7 נקודות בסך הכל.

כבש שער, אבל הפעם היו לא מעט שחקנים בריאל מדריד עם יותר נקודות. אמבפה (IMAGO)כבש שער, אבל הפעם היו לא מעט שחקנים בריאל מדריד עם יותר נקודות. אמבפה (IMAGO)

שחקנים נוספים שבלטו במחזור הם דויד אפנגרובר מאלצ’ה עם 11 נקודות (כולל מסירת מפתח, 2 חטיפות, 5 תיקולים ו-6 הרחקות), הקטור ביירין וג’ובאני לו סלסו מבטיס עם 10 נקודות כל אחד ופאבלו פורנאלס, גם הוא מהאנדלוסים, עם 11 נקודות. בלבאנטה שהביסה 0:4 את ג’ירונה בלטו אטה איונג (11 נקודות עם שער ובישול), קרלוס אלברס (10) וג’רמי טוליאן עם 13 נקודות.

את הדירוג הכללי מוליך עדיין Huijsen FC עם 501 נקודות, ויק רוצה פרס אחריו עם 485. במחזור החולף ניצח OAS team שסיים עם 110 נקודות, 4 יותר מהמקום השני. ההרכב המנצח שלו: ז’ואן גארסיה, דויד אפנגרובר, ג’רמי טוליאן, אלרו קאררס, ניקולה פפה, פדרי, ג’ובאני לו סלסו, חורחה דה פרוטוס, ודאט מוריצ’י, אטה איונג וקיליאן אמבפה (קפטן).

שמר על שער נקי. גארסיה (IMAGO)שמר על שער נקי. גארסיה (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
