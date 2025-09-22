"איסט היה צריך לקבל אדום על התנועה המגונה"

הוועדה המקצועית של איגוד השופטים הודתה היום (שני) בהודעה רשמית, פחות מ-24 שעות לאחר הדרבי החיפאי, כי חלוץ הפועל חיפה, ג’בון איסט, היה צריך להיות מורחק נוכח התנועה המגונה שביצע לעבר יציע אוהדי מכבי חיפה.

כזכור, לאחר שער השוויון שהבקיעה הפועל חיפה בדקה ה-389, חגג איסט בהפגנתיות מול הקהל הירוק, תוך שהוא מבצע תנועה מגונה כשהוא מצביע לעבר איבר מינו, דבר שנעלם מעיני השופט הראשי גל לוי, וגם מצוות שיפוט המסך, בראשו עמד שלומי בן אברהם.

בהודעה של איגוד השופטים נכתב: “בדקה ה 38 לאחר הבקעת שער השוויון של הפועל חיפה שחקן הקבוצה חגג בהפגנתיות מול אוהדי קבוצת מכבי חיפה וביצע לעברם תנועה מגונה. הוועדה קובעת כי התנהגות כזאת מחייבת כרטיס אדום לשחקן. שופטי המסך לא זיהו את התנועה שביצע השחקן במהלך בדיקת השער”.