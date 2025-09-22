יום שני, 22.09.2025 שעה 11:43
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"איסט היה צריך לקבל אדום על התנועה המגונה"

הוועדה המקצועית הודתה כי חלוץ הפועל חיפה, שביצע תנועה מגונה לעבר אוהדי מכבי חיפה בדרבי החיפאי, היה צריך להיות מורחק: "התנהגות שמחייבת הרחקה"

ג'בון איסט ושון גולדברג (עמרי שטיין)
ג'בון איסט ושון גולדברג (עמרי שטיין)

הוועדה המקצועית של איגוד השופטים הודתה היום (שני) בהודעה רשמית, פחות מ-24 שעות לאחר הדרבי החיפאי, כי חלוץ הפועל חיפה, ג’בון איסט, היה צריך להיות מורחק נוכח התנועה המגונה שביצע לעבר יציע אוהדי מכבי חיפה. 

כזכור, לאחר שער השוויון שהבקיעה הפועל חיפה בדקה ה-389, חגג איסט בהפגנתיות מול הקהל הירוק, תוך שהוא מבצע תנועה מגונה כשהוא מצביע לעבר איבר מינו, דבר שנעלם מעיני השופט הראשי גל לוי, וגם מצוות שיפוט המסך, בראשו עמד שלומי בן אברהם. 

בהודעה של איגוד השופטים נכתב: “בדקה ה 38 לאחר הבקעת שער השוויון של הפועל חיפה שחקן הקבוצה חגג בהפגנתיות מול אוהדי קבוצת מכבי חיפה וביצע לעברם תנועה מגונה. הוועדה קובעת כי התנהגות כזאת מחייבת כרטיס אדום לשחקן. שופטי המסך לא זיהו את התנועה שביצע השחקן במהלך בדיקת השער”.

