יום שני, 22.09.2025 שעה 11:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

מטורף: השחקנים שחצו את רף 20 הנק' בפנטזי

במחזור משוגע עם 34 שערים, טוריאל ואליאל פרץ סיפקו הצגת ענק בליגת החלומות - מי סיים מעל מי, כמה נק' לאלקוקין, שחקני פ"ת מפציצים והמנצח השבועי

|
טוריאל ופרץ (רדאד ג'בארה ומרטין גוטדאמק)
טוריאל ופרץ (רדאד ג'בארה ומרטין גוטדאמק)

34 שערים בשבעה משחקים נכבשו במחזור החולף בליגת העל, ממוצע של כמעט חמישה למשחק. המנג’רים בפנטזי שידעו לבחור בשחקנים הנכונים מהקבוצות הנכונות זכו לכמות נקודות דימיונית, בעוד אלו שבחרו בשחקנים מסוימים התרסקו במחזור הרביעי של ליגת החלומות הישראלית.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

נתחיל מהמשחקים בהם קיבלנו שישיות. מי שבחר בג’יימס אדניי מהפועל פתח תקווה נהנה מ-18 נקודות, כשהוא כבש צמד (11), הוסיף שתי מסירות מפתח ושני דריבלים. צ’יפיוקה סונגה עם צמד משלו סיים עם 16 נקודות, טבארס הוקלידס שכבש ובישל תרם 11 וגם ג’וסלין טאבי שבישל והוסיף 4 מסירות מפתח ו-4 דריבלים סיים עם 11 נקודות. 

במשחק בין הפועל תל אביב לאשדוד, יוג’ין אנסה לא הושפע מהשישייה שספגה קבוצתו כי הוא שחקן התקפה, ובזכות שני בישולים ו-3 מסירות מפתח הצליח לסיים עם 11 נקודות. בהפועל ת”א רועי אלקוקין הפציץ 16 נקודות עם צמד ובישול, וסתיו טוריאל עם צמד, שני בישולים, 3 מסירות מפתח ו-3 דריבלים תרם לא פחות מ-21 נקודות (!).

רועי אלקוקין חוגג (שחר גרוס)רועי אלקוקין חוגג (שחר גרוס)

בבית”ר ירושלים בלטו עדי יונה ועומר אצילי עם 8 ו-7 נקודות בהתאמה, ובמכבי תל אביב מוחמד עלי קמארה סיים עם 10 נקודות בזכות שער הניצחון שכבש, כשהוסיף גם שני דריבלים ו-3 הרחקות. כריסטיאן בליץ’ שנכנס כמחליף ולא כבש שוב הביא כמות מכובדת של תשע נקודות, עם בישול, 2 מסירות מפתח ושישה תיקולים. גיא בדש מהפועל ירושלים היה מצטיין המשחק עם 11 נקודות, כשכבש, השלים שתי מסירות מפתח, שתי חטיפות וחמישה תיקולים.

מכבי נתניה הגיעה בגדול לליגת העל עם חמישייה מול טבריה. אצלה בלטו ווילסון האריס עם צמד ובישול (13 נקודות) והריברטו טבארש עם 12 בזכות שער ובישול. בדרבי החיפאי, רועי זיקרי בלט בצד האדום עם שער, 2 מסירות מפתח, 2 חטיפות ו-3 תיקולים בדרך ל-11 נקודות, ובצד השני עבדולאי סק וטריבנטה סטיוארט שכבש בלטו לטובה עם 7 נקודות כל אחד.

ווילסון האריס חוגג (חגי מיכאלי)ווילסון האריס חוגג (חגי מיכאלי)

גם בהפועל באר שבע יש שחקן שהגיע לרף 20 הנקודות במשחק בפנטזי, אליאל פרץ שכבש צמד, בישל והוסיף ארבע מסירות מפתח מול בני סכנין בדרך ל-20 נקודות. דן ביטון הפעם עם שער, 5 מסירות מפתח ו-2 תיקולים הוסיף 12 נקודות והוא ממשיך להיות בכושר מצוין.

את הדירוג הכללי של המנג’רים בליגת החלומות מוביל השדים של נדב עם 410 נקודות, אחריו מושיקו ולהקתו עם 408 ונבחרת החלומות 23 במקום השלישי עם 399 נקודות. במחזור הרביעי ניצח עומר 20123 עם 125 נקודות, שהקדים ב-5 נקודות את יש אליפות למכבי. הנבחרת המנצחת של המחזור: גיאורגי ירמקוב, עלי קמארה, אריאל מנדי, סנה גומס, רועי אלקוקיןן, צ’יפיוקה סונגה, איתן אזולאי, קינגס קאנגווה, ג’וסלין טאבי, עומר אצילי וסתיו טוריאל (קפטן, 42 נקודות!).

רועי אלקוקין וסתיו טוריאל חוגגים (שחר גרוס)רועי אלקוקין וסתיו טוריאל חוגגים (שחר גרוס)
