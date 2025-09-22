הדירוגים החלו: טקס כדור הזהב נערך בפאריס

עונת 2024/25 אומנם כבר מאחורינו, אך דבר אחד קטן נותר בשביל לסיים אותה באופן סופי, טקס כדור הזהב מתקיים הערב (שני) בפאריס. אחרי עונה נהדרת של כדורגל שכללה הרבה הפתעות הן מבחינת הקבוצות והן מבחינת השחקנים, אוהדי הכדורגל ברחבי העולם מחכים בקוצר רוח לדעת את התשובה לשאלה: מי יזכה בתואר שחקן השנה בעולם? בינתיים, הדירוג כבר החל להיחשף כפי שניתן לראות בדיווח החי.

החל משעות הערב המוקדמות השחקנים וכלל האנשים החלו להגיע לשטיח האדום שליד התיאטרון המפואר כשאוסמן דמבלה, שחקנה של פאריס סן ז’רמן, נחשב לפייבוריט לאור הזכייה של פ.ס.ז’ בליגת האלופות ובטרבל, אך לאמין ימאל ואחרים עדיין יכול לסיים את הערב עם הפרס היוקרתי. הזוכה ייקבע על פי בחירתם של 100 עיתונאים בלבד ולא 170 כבעבר, תוך שקלול הישגים אישיים, קבוצתיים ואלמנטים כמו משחק הוגן.

הטקס השנתי נערך בפעם ה-69. אשתקד, רודרי קשרה האחורי של מנצ’סטר סיטי ונבחרת ספרד זכה בתואר הגדול לאחר שגבר על ויניסיוס ג’וניור שעד הרגע האחרון היה הפייבוריט בעיניי רבים. שיאן הזכיות בתואר הוא ליאו מסי שמחזיק בשמונה כדורי זהב.

מעבר לפרס היוקרתי, מוענקים בשעה זו גם פרסי המאמן הטוב ביותר ושוער השנה. בצד הנשי, צפויה תחרות לא פחות מותחת, כאשר אלסיה רוסו וקלואי קלי האנגליות עשויות לעצור את ההגמוניה הספרדית, אלא אם כן מריונה קלדנטיי מארסנל, או אלכסיה פוטייאס או אייטנה בונמאטי מבארסה יצליחו לגבור עליהן ברגע האחרון.

דיווח חי

19:02: המדורגים הנמוכים מבין 30 הכדורגלנים הטובים בעולם החלו להיחשף: מייקל אוליסה במקום ה-30, פלוריאן וירץ 29, וירג’יל ואן דייק 28, דקלאן רייס 27, ארלינג הולאנד רק 26, דנזל דומפריז 25 ופביאן רואיז 24.

ארלינד הולאנד, הסתפק במקום ה-26 (IMAGO)

19:20: ג’וד בלינגהאם מריאל מדריד הצטרף לדירוג במקום ה-23, מיד אחריו אלכסיס מק-אליסטר מליברפול שמדורג 22. מיד מעליהם נמצא סהרו גיראסי מבורוסיה דורטמונד, שזכה לכבוד במקום ה-21.

ג'וד בלינגהאם, במקום ה-23 (IMAGO)

19:25: מתחילים עם 20 הגדולים: לאוטרו מרטינס מאינטר פותח את הרשימה במקום ה-20. במקום ה-19 דורג ז’ואאו נבש לאחר עונה נהדרת בפאריס סן ז’רמן. סקוט מקטומיניי מנאפולי במקום ה-18 לאחר שסיים כשחקן העונה באיטליה.

לאוטרו מרטינס בטירוף (רויטרס)

19:36: הראשון מברצלונה הוא רוברט לבנדובסקי שבמקום ה-17, מיד אחריו ויניסיוס עם ירידה של 14 מקומות מהעונה שעברה, כשהוא מסיים במקום ה-16.

ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

19:44: למרות ששיחק בבנפיקה ליסבון בעונה שעברה, ויקטור יוקרש שעבר בקיץ לארסנל הגיע למקום ה-15. מיד אחריו כוכב גמר ליגת האלופות של פ.ס.ז’, דזירה דואה.