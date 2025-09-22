"פיקה הביע מחאה מאיימת: 'אתם חסרי בושה'"

ג’רארד פיקה פרש לפני למעלה משנתיים, אבל בסוף השבוע הוא חזר לכותרות - ולא מהסיבות שהיה רוצה. במהלך המשחק הביתי של אנדורה מול מיראנדס בשבת במסגרת הליגה השנייה בספרד, הבעלים הנוכחי שלה ובלם ברצלונה לשעבר ירד בזעם אל מנהרת השחקנים והתעמת עם צוות השיפוט, כך על פי דיווח בספרד.

הכול החל בפנדל שנשרק לזכות מיראנדס אחרי עבירה שנויה במחלוקת, אשר אף נבדקה במערכת ה-VAR. קרלוס פרננדס האורח ניצל את זה כדי לכבוש מהנקודה הלבנה וקבע 1:1 בסיום, מה שעורר את זעמו של פיקה.

עם סיום המשחק, האווירה במנהרת השחקנים התלהטה, כשכמה מבכירי אנדורה, כולל פיקה עצמו, ירדו אל המתחם והתעמתו עם השופטים. על פי דו"ח השיפוט, בלם העבר הטיח עלבונות ואיומים בצוות השיפוט. השופט ציין בדו"חו: "לאחר סיום המשחק, בעת שהותנו במנהרת השחקנים, פיקה פנה אל הקוון בקול רם ובצורה תוקפנית באומרו: 'אתם חבורת חסרי בושה', 'זו בושה וחרפה'. הוא התקרב לקוון מרחק של סנטימטרים בודדים, צעק עליו והביע מחאה מאיימת כלפי ההחלטות שהתקבלו במשחק".

ג'רארד פיקה (רויטרס)

אך לא רק פיקה היה מעורב באירוע. בדו"ח צוינו גם דברים קשים שנאמרו על ידי קרלס מנסו רוביו, בכיר נוסף במועדון: "הוא קרא לקוון: 'בן ז**ה, בן ז**ה'". לפי השופט, השניים התקרבו אליו גם כן והמשיכו במחאה בטון מאיים, עד כי היה צורך בהתערבות המשטרה שהפרידה ביניהם.

האירועים הללו מעמידים את פיקה בפני סנקציות אפשריות מצד ההתאחדות הספרדית, על אף שאינו שחקן פעיל. ההתנהגות שתועדה, בשילוב תפקידו כבעלים ובעל השפעה, עלולה להיחשב כהתנהלות שאינה הולמת - ולגרור צעדים משמעתיים.