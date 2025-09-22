יום שני, 22.09.2025 שעה 11:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"זאת העמדה של אוסקר גלוך, הוא חייב לשחק"

בתקשורת ההולנדית ערכו דיון לגבי הצבתו של הכוכב בישראלי בעמדת החלוץ המדומה: "הוכיח שהוא מספיק טוב לאייאקס", פרשן אחר: "לא יכול לשחק כחלוץ"

|
אוסקר גלוך חוגג (IMAGO)
אוסקר גלוך חוגג (IMAGO)

פרשן ESPN, קייס קואקמן, בטוח שאוסקר גלוך הרוויח את מקומו בהרכב של אייאקס. הקשר ההתקפי הישראלי בן ה־21 נכנס כמחליף במחצית המשחק מול פ.ס.וו איינדהובן, והציג יכולת מצוינת שהחזירה את הקבוצה של אמסטרדם לתמונה, כולל שער שוויון ענק והראשון שלו בהולנד, בדקה ה-89.

גלוך נכנס במקום קאספר דולברג במחצית, ובדקות הסיום גם כבש את שער השוויון, שקבע 2:2. “חילוף מצוין. גלוך ממש שינה את המשחק לטובת אייאקס בהתקפה,” אמר קואקמן בתוכנית Dit Was Het Weekend. “לא ראינו את דולברג בכלל, והייטינחה (המאמן) הכניס את גלוך כחלוץ מדומה. הוא לא ממש רץ לעומק, אלא פשוט שלט בקצב. פ.ס.וו התקשתה מאוד להתמודד עם זה שהוא פינה את עמדת החלוץ”.

ברוך הבא לאייאקס: גלוך קובע 2:2 דרמטי

הסטטיסטיקה ממחישה את ההבדל: לגלוך היו לא פחות מ־42 נגיעות בכדור במחצית השנייה, לעומת 16 בלבד של דולברג לפני ההפסקה. “זה היה ההבדל שאפשר לאייאקס לשלוט יותר במשחק”, הוסיף קואקמן. “כבר קודם לכן חשבנו שהוא שחקן טוב לאייאקס, ועכשיו הוא הוכיח את זה. ברור שהוא חייב לשחק במרכז כחלוץ מדומה, זאת פשוט העמדה שלו”. 

אוסקר גלוך כובש (IMAGO)אוסקר גלוך כובש (IMAGO)

עם זאת, הפרשן קנת' פרס פחות נלהב מהרעיון לראות את גלוך כחלוץ מדומה באופן קבוע. “נאלצת לעשות משהו, והפעם זה עבד, אבל זו רק תמונת מצב. אם תפתח ככה, שוב ישמעו תלונות, אין מי שיסיים התקפות מקדימה. זה יוצר דינמיקה אחרת, סגנון משחק אחר. במשחק הזה זה התאים, אבל גלוך לא יכול להיות החלוץ של הקבוצה”.

קואקמן מסכים: “נכון, מול יריבה כמו נאק ברדה בשבוע הבא זה כבר לא יעבוד. אבל אז נשארים עם קונאדו בחוד, וזה פשוט לא מספיק טוב בשביל אייאקס של היום”.

הוספת תגובה



