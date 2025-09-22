"אז אני מתלונן, בסדר?!": פפ יצא משלוותו

פפ גווארדיולה ידוע כמי שלרוב נוטה לענות לעיתונאים בסבלנות, אך לאחר ה-1:1 של מנצ’סטר סיטי, הייתה שאלה אחת שהצליחה להוציא את המאמן הספרדי משלוותו.

“המשחק מול נאפולי בליגת האלופות היה כל כך אמוציונלי, ואחריו היה לנו רק יום התאוששות, ואז ביום שאחרי היינו צריכים לנסוע ארבע או חמש שעות” אמר פפ במסיבת העיתונאים. “כי אולי אתם לא יודעים, אלא אם אתם גרים בלונדון ויש לכם את הפריבילגיה הזאת, אבל מי שגר בצפון מערב צריך לנסוע ארבע או חמש שעות כדי להגיע ללונדון. וזה מוסיף עוד עייפות ועוד הרבה דברים!”.

עוד אמר: “חבר'ה, זו קבוצה שנלחמה על שתי האליפויות האחרונות, הגיעה לחצי הגמר של ליגת האלופות, ולא רק מנצ'סטר סיטי השקיעה כסף, גם הם עשו את זה. זה כל כך קשה! אבל היינו שם; דיברנו על זה שאנחנו צריכים להיות כל כך חזקים מבחינת המנטליות, ועשינו את זה!”.

אותם דברים, גרמו לאחר העיתונאים לשאול את פפ: "אז בסוף, אני יודע שאמרת לפני המשחק שהלו"ז הוא לא בעיה, אבל בעצם הלו"ז כן היה בעיה בשבילך היום?". הספרדי ענה: "אתה העיתונאי, חבר שלי. אם אתה לא מבין את התהליך שלי במה שקרה, אתה לא מבין אותי. עשר שנים אנחנו ביחד, אז..."

לאחר שאותו עיתונאי הגיב ב”אוקיי...”, פפ הגיב בתקיפות: "בכנות... ברור שזה לא משפיע; המיינדסט שלנו חייב להיות חזק, אבל היה לנו הרבה עייפות עם אותם שחקנים ששיחקו, כמה פציעות כמו ג'ון סטונס שחזר פצוע מהנבחרת, יש לנו את ריאן שרקי, ריאן אייט־נורי, ניית'ן אקה בחוץ לתקופה ארוכה. היינו צריכים לשים הרבה שחקנים שאולי שכחו קצב משחק, עבדוקודיר חוסאנוב היה פצוע, ובתפקיד כזה עם המהירות שלו אין לנו את זה. אבל אם אתה רוצה להעלות את זה שעכשיו אני מתלונן על הלו"ז, בסדר. אוקיי, אני מתלונן על הלו"ז! מרוצה? אוקיי...".