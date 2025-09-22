יום שני, 22.09.2025 שעה 11:19
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
155-115ליברפול1
102-105ארסנל2
103-105טוטנהאם3
105-65בורנמות'4
92-65קריסטל פאלאס5
85-105צ'לסי6
84-65סנדרלנד7
85-65פולהאם8
75-95מנצ'סטר סיטי9
75-65אברטון10
78-65מנצ'סטר יונייטד11
77-45לידס12
63-35ניוקאסל13
58-65ברייטון14
59-55נוטינגהאם פורסט15
48-55ברנלי16
410-65ברנטפורד17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

"אז אני מתלונן, בסדר?!": פפ יצא משלוותו

אחד העיתונאים הצליח להרגיז את מאמן סיטי לאחר ארסנל כששאל אותו אם הוא בכל זאת מתלונן על הלו"ז: "אנחנו עשר שנים ביחד ואתה עדיין לא מבין אותי"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

פפ גווארדיולה ידוע כמי שלרוב נוטה לענות לעיתונאים בסבלנות, אך לאחר ה-1:1 של מנצ’סטר סיטי, הייתה שאלה אחת שהצליחה להוציא את המאמן הספרדי משלוותו. 

“המשחק מול נאפולי בליגת האלופות היה כל כך אמוציונלי, ואחריו היה לנו רק יום התאוששות, ואז ביום שאחרי היינו צריכים לנסוע ארבע או חמש שעות” אמר פפ במסיבת העיתונאים. “כי אולי אתם לא יודעים, אלא אם אתם גרים בלונדון ויש לכם את הפריבילגיה הזאת, אבל מי שגר בצפון מערב צריך לנסוע ארבע או חמש שעות כדי להגיע ללונדון. וזה מוסיף עוד עייפות ועוד הרבה דברים!”.

עוד אמר: “חבר'ה, זו קבוצה שנלחמה על שתי האליפויות האחרונות, הגיעה לחצי הגמר של ליגת האלופות, ולא רק מנצ'סטר סיטי השקיעה כסף, גם הם עשו את זה. זה כל כך קשה! אבל היינו שם; דיברנו על זה שאנחנו צריכים להיות כל כך חזקים מבחינת המנטליות, ועשינו את זה!”.

אותם דברים, גרמו לאחר העיתונאים לשאול את פפ: "אז בסוף, אני יודע שאמרת לפני המשחק שהלו"ז הוא לא בעיה, אבל בעצם הלו"ז כן היה בעיה בשבילך היום?". הספרדי ענה: "אתה העיתונאי, חבר שלי. אם אתה לא מבין את התהליך שלי במה שקרה, אתה לא מבין אותי. עשר שנים אנחנו ביחד, אז..."

לאחר שאותו עיתונאי הגיב ב”אוקיי...”, פפ הגיב בתקיפות: "בכנות... ברור שזה לא משפיע; המיינדסט שלנו חייב להיות חזק, אבל היה לנו הרבה עייפות עם אותם שחקנים ששיחקו, כמה פציעות כמו ג'ון סטונס שחזר פצוע מהנבחרת, יש לנו את ריאן שרקי, ריאן אייט־נורי, ניית'ן אקה בחוץ לתקופה ארוכה. היינו צריכים לשים הרבה שחקנים שאולי שכחו קצב משחק, עבדוקודיר חוסאנוב היה פצוע, ובתפקיד כזה עם המהירות שלו אין לנו את זה. אבל אם אתה רוצה להעלות את זה שעכשיו אני מתלונן על הלו"ז, בסדר. אוקיי, אני מתלונן על הלו"ז! מרוצה? אוקיי...".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */