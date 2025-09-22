יום שני, 22.09.2025 שעה 11:23
ספורט אחר  >> האזור המוטורי

רעידת אדמה: רכב חשמלי הפך למהיר ביותר בעולם

הרכב הסיני עקף את הבוגאטי שירון סופרספורט 300+ שבשנת 2019 קבעה את השיא שעד היום היה בראש טבלאות המהירות ההיסטוריות: 490.484 קמ"ש. במי מדובר?

|
המכונית המהירה בעולם (צילום מסך)
המכונית המהירה בעולם (צילום מסך)

רעידת אדמה בעולם הרכב – לראשונה בהיסטוריה של הרכב, דגם חשמלי הפך למכונית הייצור המהירה ביותר על פני כדור הארץ. ויתרה מכך, הוא ממקור סיני. זו ה-YangWang U9 Xtreme, אותה מכונית שרק לפני מספר שבועות השיגה את שיא המהירות הטוב ביותר בכל הזמנים למכונית חשמלית (אם כי אז היא נקראה U9 Track Edition).

כעת היא התקדמה (לא מעט) ועקפה את בוגאטי שירון סופרספורט 300+, שבשנת 2019 קבעה את השיא שעד היום היה בראש טבלאות המהירות ההיסטוריות: 490.484 קמ"ש. ה-YangWang U9X (כפי שהמותג מכנה אותו גם) לקחה את זה צעד אחד קדימה, עד 496.22 קמ"ש

זה קרה לאחרונה במרכז בדיקות הרכב (ATP) בפפנבורג, ליד דיסלדורף (עיתון ה-MARCA הספרדי נכח כעד). במתקן, הנהג הגרמני מארק באסנג דחף את מכונית הספורט הסינית הדו-מושבית לקצה גבול היכולת שלה, עבר את 472.41 קמ"ש והעניק ל-BYD (מותג האם של YangWang) "תואר" שלא הייתה מדמיינת להחזיק בו רק לפני כמה שנים.

ה-YangWang U9X נקראת מכונית ייצור מכיוון ש-BYD הולכת לשווק מהדורה מוגבלת של הדגם שזה עתה הוכתר כמלך המהירות. לא יהיו יותר מ-30 יחידות של הקליע החשמלי הזה עם ארבעה מנועים של 755 כוחות סוס כל אחד, להספק מרשים ו-3,000 כוחות סוס עוצרי נשימה.

כוח גס אינו האיכות היחידה של ההיפר-מכונית הסינית, המצוידת במערכת חשמל במתח גבוה במיוחד (1,200 וולט במקום 400 או 800 וולט הרגילים בדגמים הנמכרים בשוק), סוללת ליתיום ברזל פוספט ומתלים מתוחכמים DiSus-X כה מתקדמים שמאפשרים למכונית לרקוד ולקפוץ... פשוטו כמשמעו. בנוסף, היא צוידה בצמיגי תחרות חצי-חלקלקים.

השיא שהשיגה BYD הוא גם מכה אמיתית לתעשיית הרכב בהקשר הענקית הסינית (מובילה עולמית ברכבים חשמליים והיברידיים נטענים). לא רק שהיא הדיחה את בוגאטי, מותג המהירות השולט, אלא גם הוכיחה את מלוא הפוטנציאל של הנעה חשמלית בכל הנוגע למתן ביצועים גולמיים.

"זה פנטסטי שמכונית הייצור המהירה בעולם היא כעת חשמלית", אמרה סטלה לי, במנכ”לית בכירה של BYD, שנכחה גם היא באירוע. "זהו רגע גאווה גדול עבור כולם בחטיבת המחקר והפיתוח. יאנגוואנג הוא מותג שלא מקבל את הבלתי אפשרי, ורק באמצעות המחויבות הצלחנו ליצור רכב כמו ה-U9X”.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

