ערב ראש השנה הגיע ולקראת החג והשנה החדשה ובצל הסכנה המרחפת של הרחקת ישראל מאירופה, יו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, שלח מכתב לקבוצות הכדורגל בארץ.

במכתב נכתב: “קבוצות יקרות, שחקנים ושחקניות, הנהלות, אוהדים ואוהדות, בסיום שנה ובתחילתה של חדשה, אני מבקש ראשית להודות לכל אחד ואחת מכם על העשייה הברוכה והתרומה האדירה לכדורגל שלנו ולמדינתנו. ספק אם מי מאתנו היה יכול לדמיין מציאות כל כך מורכבת, ועדיין הצלחנו, יחד, להתעלות לגודל השעה. נדרשנו לתעצומות נפש אדירות, לחוסן נפשי ואזרחי, והקפדנו לאורך כל הדרך לשמור על הערכים שהם בנשמת אפו של כל אחד מאתנו.

“משחק הכדורגל היה ולעולם יהיה עבור ההתאחדות, עבור כולנו, אמצעי לחיבור בין אנשים, תרבויות ועמים. גם בשעות קודרות, גם בזמנים של מלחמה, צריכה להיות למשחק תרומה לפיוס אפשרי, להתחלה חדשה, ליצירת מציאות טובה יותר. ערכים של הומניות, חברות, שוויון וטיפוח דור העתיד, שלנו ושל אחרים, ימשיכו להוביל את הכדורגל הישראלי. השימוש היחיד שנעשה במשחק היפה מכולם יהיה לעולם לטובת הכלל.

“היד שלי מושטת לשלום תמיד, וגם כאשר היו מי שביקשו להזיק לנו, למנוע מאיתנו לשחק כדורגל, הדגשתי כי נהיה מוכנים לשחק בכל מקום ומול כל נבחרת כדי להראות לכולם שאפשר אחרת. גם אם התותחים רועמים, הקריאה שלי חזקה, ברורה: לא נאפשר לעולם שימוש בכדורגל לטובת פוליטיקה, הפרדה, אי שוויון, ניצול, הפחדה, פגיעה במוסר הראוי ובאנושיות שמחייבת כל אחד מאתנו.

“במגרש הכדורגל יש מקום לכולם, למעט מי שמרגישים עליונים, ראויים יותר מאחרים או מבקשים לנצל את המשחק למטרות פוליטיות. הרבה יותר מבעיטה טובה, נגיחה מרשימה או כדרור יוצא דופן, הכדורגל מבוסס על ערכים של אחווה, אנושיות, סולידריות וקבלת האחר. הפסיפס המיוחד שמרכיב את החברה הישראלית נמצא כולו יחד בחדר ההלבשה, על כר הדשא וביציעים. מאוחד בתקווה שלו לסיום המלחמה, בשמירה על ערכי מוסר, באהבת האדם באשר הוא ובאופטימיות אין סופית כי השלום עוד יגיע לאזורינו. לכל אחד ממרכיבי הפסיפס המרהיב הזה יש חגים משלו, אמונות ומנהגים, וגאוותי הגדולה היא על הסובלנות, על כיבוד האחר, על השותפות של בני כל הדתות - יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים ואחרים - האחד בחגיו של האחר. חלקים שונים שיוצרים שלם נפלא.

“אני גאה להיות אזרח מדינת ישראל, גאה על הזכות להוביל את הכדורגל הישראלי וחש חובה עמוקה להדגיש בכל הזדמנות את האמונה הגדולה שלי ביצירת מציאות אחרת, טובה יותר, באמצעות המשחק. אל לנו להסתפק באיחולים לשנה טובה, עלינו לעמוד תמיד על המשמר, להקפיד על אנושיות, חמלה, לחפש כל דרך להשכין שלום ולהבטיח שהשנה החדשה אכן תהיה טובה מקודמתה. נתפלל יחד לסיום המלחמה, להשבת האחים והאחות החטופים וחזרת כל הגיבורים והגיבורות שלנו בריאים לביתם. הלוואי שנדע שלום בינינו ועם שכנינו במהרה בימינו. אמן. שנה טובה!”