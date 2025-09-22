יום שני, 22.09.2025 שעה 08:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
96-65אתלטיק בילבאו7
97-65חטאפה8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

"הערב של הכריש, חסר מעצורים", "פראן הקילר"

אחרי הצמד ב-0:3, טורס במוקד: "כבר אמרתי שאני יכול להיות שחקן הרכב בבארסה. חטאפה לא עושה כלום". בורדלאס: "חוסר כבוד". רשפורד לא פתח בתור עונש

|
פראן טורס בשער 'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)
פראן טורס בשער 'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)

ברצלונה לא נותנת לריאל מדריד לברוח. הקטלונים הביסו אמש (ראשון) 0:3 את חטאפה באצטדיון יוהאן קרויף עם צמד של פראן טורס, שהמשיך את העונה המצוינת שלו, ושער נוסף של דני אולמו. מצד שני, פרמין לופס סיים את המשחק עם פציעה.

“הערב של הכריש", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ על החלוץ, “בארסה ניצחה את חטאפה עם צמד של טורס חסר המעצורים ושומרת על הפער מריאל. אולמו סגר את המשחק אחרי בישול של רשפורד, ששוב כיכב. פרמין סיים את המשחק עם חוסר נוחות".

ב’ספורט’ הקטלוני כתבו על טורס: “פראן הקילר. צמד של הכריש סלל את הדרך של בארסה לניצחון באצטדיון יוהאן קרויף. פרמין נפצע במהלך האחרון של המשחק ועלול להיות בחוץ למספר שבועות".

בארסה דורסת את חטאפה עם 0:3

טורס מעורב בחמישה שערים (ארבעה כבש ואחד בישל) בשישה משחקים העונה, ורק באחד מהם הוא השלים 90 דקות, בצל ההחלטות שיצטרכו להתקבל בקיץ הקרוב. ההערכה היא שרוברט לבנדובסקי יעזוב עם סימן שאלה באשר לזהות החלוץ הפותח בעונה הבאה – טורס או רכש אחר.

“כבר אמרתי שאני יכול להיות שחקן הרכב בבארסה", אמר החלוץ בסיום, “אני תמיד מנסה לנצל את ההזדמנויות שלי, יגיעו עוד הרבה שערים. הדבר הטוב ביותר אצלי הוא שאני משתפר, זה הכי חשוב. הבישול של אולמו בעקב? אני מכיר את האיכות שלו, המשכתי את הריצה כי ידעתי שהוא ייתן לי את הכדור". על חטאפה אמר טורס: “ידענו שזה יהיה משחק קשה. הם לא עושים שום דבר, רק מבצעים הרבה עבירות ומפריעים לשטף של המשחק".

מאמן חטאפה, חוסה בורדלאס, שידוע בסגנון האגרסיבי וההגנתי שלו, לא אהב לשמוע את דבריו של טורס והגיב: “זו דעה משוחדת כי ההבדל בין הקבוצות הוא מיליארד אירו. לבארסה יש שני שחקנים ברמה גבוהה בכל עמדה. זה חוסר כבוד לומר דבר כזה".

הבונקר לא הצליח. חוסה בורדלאס (IMAGO)הבונקר לא הצליח. חוסה בורדלאס (IMAGO)

ובחזרה לבארסה. רשפורד סיים משחק טוב כמחליף עם בישול, אבל הוא היה יכול לפתוח בהרכב. זה לא קרה כי הוא איחר בשתי דקות לאסיפה בבוקר המשחק ולכן נענש בספסול למרות הצמד שכבש מול ניוקאסל בליגת האלופות. כידוע, האנזי פליק לא עובר לסדר היום על איחורים וכל שחקן שאיחר העונה, לא פתח בהרכב.

לאחרונה זה קרה לראפיניה, שהפעם כן פתח בהרכב והוחלף במחצית. “החלטתי להוציא אותו בגלל שהיה לו כרטיס צהוב ולא רצינו להסתכן בלאבד אותו למשחק הבא", הסביר פליק, “חטאפה? אני מתרכז בקבוצה שלי. אני רק רוצה להגן על הקבוצה שלי, לא אכפת לי מהיריבה".

המאמן נשאל גם על טקס כדור הזהב הערב אחרי שעקץ לאחרונה את ריאל מדריד שלא תגיע לטקס. הפעם פליק היה זהיר בדבריו ואמר: “נו באמת, למה אני אגיע לטקס? מתוך כבוד. אני לא אוהב את השאלות האלה, צריך לשאול אותם למה הם לא מגיעים".

בנוגע לפרמין לופס, בשריקת הסיום הוא נראה שוכב על הדשא מאוכזב ואוחז את החלק האחורי ברגל שמאל. פליק ניגש אליו ועודד אותו לפני הירידה מהדשא, בסיום המאמן אמר שיצטרכו לחכות לבדיקות כדי לאבחן את חומרת הפציעה. לפי ‘מונדו דפורטיבו’, יש פסימיות בבארסה בנוגע לפציעה.

