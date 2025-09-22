יום שני, 22.09.2025 שעה 08:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"הבכנו את ב"ש בחצי הראשון, העייפות הכריעה"

מאמן בני סכנין, שרון מימר, אחרי ההפסד לב"ש: "כיום הפערים עצומים, הם שיחקו את המשחק ה-16 מתחילת העונה ואנחנו באיחור בבנייה של חודשיים וחצי"

|
שרון מימר (מרטין גוטדאמק)
שרון מימר (מרטין גוטדאמק)

בבני סכנין אומנם רשמו הפסד שני ברציפות אתמול (ראשון), והפעם 3:1 בטוטו טרנר מול הפועל באר שבע, אבל במועדון מהמגזר מנסים להסתכל על החצי הכוס המלאה, כאשר במחצית הראשונה הקבוצה שיחקה היטב והגיעה למספר מצבים, עד שספגה עם פתיחת המחצית השנייה את השער השני.

מאמן הקבוצה, שרון מימר, סיכם: “כיום הפערים עצומים. באר שבע שיחקה כבר את משחקה ה-16 מתחילת העונה בזמן שאצלנו זה היה משחק ראשון של חלק מהשחקנים. אנחנו רק עכשיו מתחברים ואנחנו נבנים תוך כדי תנועה. יצאנו בזול בחצי השני בעיקר בגלל עייפות. הבכנו את באר שבע בחצי הראשון כמו שלא הביכו אותם, אבל כאמור, זה לא הספיק כי אנחנו בבנייה באיחור של חודשים וחצי. אני יוצא עם תקווה לעתיד טוב".

הבלם איאד אבו עביד, שעשה חייל בבאר שבע והתקבל בחמימות על ידי האוהדים המקומיים, הוסיף: "באר שבע הייתה עבורי סוג של בית. התחברתי מאד לקהל ולמקום. הם קבוצה מאוד איכותית, זה לא היה קל, אבל בסדר, נמשיך קדימה".

לוקאס ונטורה נסגר על ידי שחקני בני סכנין (מרטין גוטדאמק)לוקאס ונטורה נסגר על ידי שחקני בני סכנין (מרטין גוטדאמק)

אבו עביד התייחס לקריאות של אוהדי הקבוצות אלה כנגד אלה: "הגיע הזמן שנסתכל כמדינה על הדברים החיוביים ועל דו הקיום. אצלנו בסכנין, במיוחד השנה, אפשר לראות איזה חיבור יש עם הצוות והשחקנים והלוואי שזה ישקף את כל המדינה". על הקבוצה עצמה, אמר: "לא כיף להפסיד. קשה לשחק בטרנר, אבל אפשר להיות מעודדים. יש כאן תהליך טוב ואין לי ספק שנעשה עונה טובה בעזרת השם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */