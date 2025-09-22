"הבכנו את ב"ש בחצי הראשון, העייפות הכריעה"

בבני סכנין אומנם רשמו הפסד שני ברציפות אתמול (ראשון), והפעם 3:1 בטוטו טרנר מול הפועל באר שבע, אבל במועדון מהמגזר מנסים להסתכל על החצי הכוס המלאה, כאשר במחצית הראשונה הקבוצה שיחקה היטב והגיעה למספר מצבים, עד שספגה עם פתיחת המחצית השנייה את השער השני.

מאמן הקבוצה, שרון מימר, סיכם: “כיום הפערים עצומים. באר שבע שיחקה כבר את משחקה ה-16 מתחילת העונה בזמן שאצלנו זה היה משחק ראשון של חלק מהשחקנים. אנחנו רק עכשיו מתחברים ואנחנו נבנים תוך כדי תנועה. יצאנו בזול בחצי השני בעיקר בגלל עייפות. הבכנו את באר שבע בחצי הראשון כמו שלא הביכו אותם, אבל כאמור, זה לא הספיק כי אנחנו בבנייה באיחור של חודשים וחצי. אני יוצא עם תקווה לעתיד טוב".

הבלם איאד אבו עביד, שעשה חייל בבאר שבע והתקבל בחמימות על ידי האוהדים המקומיים, הוסיף: "באר שבע הייתה עבורי סוג של בית. התחברתי מאד לקהל ולמקום. הם קבוצה מאוד איכותית, זה לא היה קל, אבל בסדר, נמשיך קדימה".

לוקאס ונטורה נסגר על ידי שחקני בני סכנין (מרטין גוטדאמק)

אבו עביד התייחס לקריאות של אוהדי הקבוצות אלה כנגד אלה: "הגיע הזמן שנסתכל כמדינה על הדברים החיוביים ועל דו הקיום. אצלנו בסכנין, במיוחד השנה, אפשר לראות איזה חיבור יש עם הצוות והשחקנים והלוואי שזה ישקף את כל המדינה". על הקבוצה עצמה, אמר: "לא כיף להפסיד. קשה לשחק בטרנר, אבל אפשר להיות מעודדים. יש כאן תהליך טוב ואין לי ספק שנעשה עונה טובה בעזרת השם”.