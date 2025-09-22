קטש: אנחנו לא מוכנים, יש לנו עוד מה ללמוד

אכזבה במכבי תל אביב לאחר ההפסד אמש (ראשון) 84:79 להפועל ירושלים במסגרת הסופר קאפ. "היינו צריכים להרוג את המשחק במחצית הראשונה", אמרו בסביבת הקבוצה, שם הרגישו טוב בתחילת המשחק, כאשר ראו את חניכיו של עודד קטש שוטפים את הפרקט. הצהובים הגיעו למפגש מול קבוצתו של יונתן אלון לאחר ארבעה משחקי הכנה כאשר הם ניצחו שלושה מתוכם וכשברור שצפויה להם עוד עבודה רבה עד שיגיעו לארץ המובטחת.

אתמול, כאמור לצד מחצית ראשונה טובה, הייתה גם את המחצית השנייה. האכזבה הייתה מכמה סיבות, שכן מכבי תל אביב קיבלה משחק טוב מאוד של ג'ון דיברתולומאו, אושיי בריסט, תמיר בלאט ורומן סורקין, כך שהפספוס התעצם, הרי מספר שחקנים הגיעו וסיפקו את הסחורה ובסופו של דבר הייתה זו דווקא ירושלים שהניפה את הגביע בהיכל מנורה מבטחים. "היינו צריכים להיות הרבה יותר ‘רעים’, בעיקר רבע הראשון, ולא עשינו את זה. צריך ללמוד מהמשחק הזה", הוסיפו במועדון.

מחזיקת הגביע לא הצליחה לעצור את הקו האחורי של הירושלמים, אך לצד הרבע השלישי שהיה לא טוב, הדקות האחרונות של המשחק היו כאלו שנתנו לצהובים סיבות לאופטימיות, בגלל האופי שהציגו השחקנים. חניכיו של עודד קטש כבר פיגרו בפער דו ספרתי ועדיין הצליחו לחזור למרחק נגיעה, פוזישן אחד. "אנחנו קבוצה חדשה וזה טוב שהראינו אופי", אמרו במכבי.

תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

מה שהיה חסר מבחינתם של אנשי המועדון הן הפעולות בסוף המשחק – הריבאונד שהתפספס ואיבוד כדור. במועדון סיכמו את המשחק: "אנחנו מאוכזבים אבל לוקחים בפרופורציות זו קבוצה חדשה ולוקח זמן להתחבר, גם לשחקנים לוקח זמן". בסביבת הקבוצה הבהירו כי שגם לעובדה שהם שיחקו לראשונה במשחק בית הייתה השפעה, דבר שנאמר גם על ידי מאמן הקבוצה במהלך מסיבת העיתונאים.

בינתיים, לצד הסבלנות, לאנשי הקבוצה ברור כי צריכים להרים את הקצב, שכן ביום רביעי מכבי תל אביב תפגוש את עירוני קריית אתא במסגרת רבע גמר גביע ווינר, כאשר חצי הגמר יכול לזמן מפגש נוסף בין הצהובים לבין הפועל ירושלים, וכל אלו כאמור כאשר ב-30.9 עונת היורוליג יוצאת לדרך.

שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (רדאד ג'בארה)

מאמן הקבוצה, עודד קטש, אמר לאחר המשחק: "אף פעם לא כיף להפסיד. בטח שמדובר בתואר, לא משנה מהו. בחצי ראשון שיחקנו יותר טוב, היו הרבה דברים טובים שאפשר לקחת מהמשחק הזה, אבל החצי השני היה פחות טוב. יש הרבה דברים ללמוד וצריך לתת קרדיט לירושלים, היה אפשר להרגיש שהם קבוצה עם יותר המשכיות, הם יכלו להוציא לפועל יותר דברים ממה שאנחנו יכולים להוציא לפועל בשלב הזה.

“כיף לשחק מול הקהל שלנו, שאנחנו מתגעגעים אליו. זה משחק האימון אולי הכי משמעותי שעשינו, המשחקים בבלגרד היו מול הרכבים מסוימים ולא הדבר האמיתי. יש הרבה דברים שאפשר לקחת מהמשחק הזה, להמשיך את התהליך שלנו. יכולנו לנצח, אבל החטאנו הרבה זריקות. חלק מהשחקנים לא הצליחו להחזיק את האינטנסיביות. היו הרבה שחקנים שזה טבעי עבורם שזה יקרה, שחוו בפעם ראשונה את יד אליהו עם הקהל.

ג'יילן הורד עולה לסל (רדאד ג'בארה)

“גם ג'ף דאוטין וגם ג'ימי קלארק הם שחקנים עם קליעה טובה. חלק מהעובדה הזאת זה קטע של בחירת זריקות. כקבוצה, עד שנלמד לשחק ביחד, ונקבל מבטים יותר טובים, זה תהליך שצריך לעשות אותו מההתחלה. אני מרגיש שיש הרבה דברים טובים לקחת ממשחק אימון כזה איכותי. אהבתי את האנרגיות והמאמץ. אין קסמים, הייתי אומר את אותו הדבר גם אם היינו מנצחים.

“יש דברים טובים שעשינו, בעיקר בתחושה שלנו כצוות מול השחקנים, שיישמנו עד עכשיו. ארגז הכלים שלנו בשלב הזה,זה להתמודד עם כל מיני סיטואציות, יש הרבה דברים שרק עם הזמן נוכל לפתח ולהשיג יותר כלים. יש דברים שאהבתי, ואני לא בהכרח שופט את התוצאה, ויש דברים שאנחנו מבינים שצריך לעבוד עליהם, בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו צריכים להשתפר.

ג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)

“אנחנו לא מוכנים. אפשר היה להרגיש את זה. יש עוד הרבה דברים ותהליך ארוך לעבור. שחקנים צריכים להתרגל לסגנון אחר. גם בעונות שהיה לנו שחקנים עם יותר ניסיון יורוליג, היה צריך הרבה זמן להתגבש. לא משנה מה נעשה בימים שנשארו, לא נהיה מוכנים. נצטרך ללמוד תוך כדי האינטנסיביות של המשחקים. יש דברים שאני אוהב בקבוצה, אבל אני לא חושב שיש קבוצה ביורוליג שיכולה להגיד שהיא מוכנה למשחק הראשון".

ג'ון דיברתולומאו הוסיף: "החטאנו הרבה סלים קלים, הרבה זריקות פנויות. אנחנו עדיין בשלב מוקדם. אנחנו לומדים את השיטה, אני מצפה מאיתנו לשחק יותר טוב התקפית בהמשך. ירושלים היא הקבוצה הכי טובה ששיחקנו נגדה עד כה בהכנה. יש דברים חשובים בשלב הזה של העונה, וזה האופי ואיך שעובדים והאנרגיות. הדברים האלה נראים נהדר בקבוצה. אנחנו בספטמבר, ולא רואים את האופי של הקבוצה עד הרגעים הקשים של העונה. נצטרך לדעת לנווט את העונה הקשה הזאת, עם לוח המשחקים הקשוח הזה, כדי לדעת להצליח".