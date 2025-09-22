קרינגטון: היה לי קיץ נהדר, רוצים לזכות בתארים

הפועל ירושלים זכתה אמש (ראשון) בסופר קאפ החברתי הראשון של ליגת העל לאחר שניצחה 79:84 את מכבי תל אביב. היה זה המפגש הראשון בין השתיים לאחר שהליגה לא הגיעה לסיומה בעונה שעברה ולמעשה רגע לפני רבע גמר גביע ווינר שישוחק בהמשך השבוע. העונה האירופית של השתיים מתקרבת בצעדי ענק כאשר ב-30 לספטמבר השתיים תחלנה את דרכן, ירושלים ביורוקאפ ומכבי תל אביב ביורוליג.

בסביבת הקבוצה מהבירה היו מרוצים ממשחק ההגנה של חניכיו של יונתן אלון במחצית השנייה, זאת לאחר שסיימו את המחצית הראשונה בפיגור שבע נקודות כשהצהובים קולעים 42 נקודות. הירושלמים לא היו שם בהגנה במחצית הראשונה וסיפור המשחק וגם התואר הראשון היו המחצית השנייה ובאופן ספציפי יותר הרבע השלישי, בו הצליחה הפועל ירושלים לעצור את מכבי תל אביב על 14 נקודות, כאשר ההתקפה שלה מנגד שטפה את הפרקט עם 26.

במועדון ראו ברועי פריצקי כמי ששינה את המשחק עם 8 נקודות ו-4 ריבאונדים בערב שבו הגיבור שסגר עניין כשחניכיו של עודד קטש חזרו למשחק והתקרבו עד מרחק פוזיישן אחד מסיומת שונה לחלוטין היה לא אחר מאשר קאדין קרינגטון, שגם סיים את המשחק עם תואר ה-MVP לאחר שקלע 21 נקודות. קרינגטון וג'ארד הארפר קלעו כמחצית ממה שקלעה הקבוצה.

הפועל ירושלים מניפים גביע (רדאד ג'בארה)

למרות הקשיים עם שחקנים שלא התאמנו באופן סדיר, בהפועל ירושלים מרוצים כמובן ומרגישים שיש להם קבוצה מיוחדת, כאשר הם מביטים להמשך ההכנה. כבר ביום רביעי הקבוצה מהבירה תפגוש את בני הרצליה באנרבוקס שבחדרה. אגב, חצי גמר גביע ווינר יכול להיות שחזור של המשחק מליל אמש היה והשתיים ינצחו ביום רביעי הקרוב.

"עכשיו כשניצחנו זה כן משחק על תואר", התבדח מאמן הקבוצה, יונתן אלון, והמשיך: "זה משחק הכנה, אנחנו מתכוננים לעונה, עוד חוויה שאנחנו עוברים בדרך. יש לנו מטרות גדולות, והדבר האחרון שאני רוצה זה שנהיה מרוצים מעצמנו. ניהלתי את המשחק בצורה שונה, פחות חילופים חברתיים, ניהלתי את המשחק כדי לנצח אותו.

“קאדין קיבל יותר מנוחה מכל שחקן אחר, הוא חזר חולה וקיבל עוד חופש. הוא היה מאוד רענן היום. התמונה הכי זכורה שלי מהעונה שעברה זה קאדין מתמוטט בסוף המשחק מאפיסת כוחות. הוא הראה את זה היום בנקודות, אבל זה לא היה הדבר היחיד. רועי פריצקי הגיע אלינו ממקום שלא הכין אותו לתפקיד כמו אצלנו. הוא צריך לתרום לנו בדברים ספציפיים. בכל יום שעובר הוא לומד את תפקידו, הוא רוצה להצליח. זה היה המשחק הכי טוב שלו עד כה ואני מקווה שהמשחק הבא יהיה יותר טוב. יש לו המון פוטנציאל".

יונתן אלון (רדאד ג'בארה)

קאדין קרינגטון הוסיף: "בכל פעם שאנחנו משחקים נגד מכבי יש משחקים כאלה של שני מועדונים נהדרים שרוצים לנצח, ואנחנו ניצחנו היום. כולם שיחקו חזק, מהראשון ועד האחרון, אני גאה בכולם. חבל שלא סיימנו את מה שעשינו בעונה שעברה, אבל יפה שהליגה עשתה את זה עכשיו”.

“המאמן וההנהלה הביאו שחקנים טובים, אומנם גם איבדנו שחקנים טובים, אבל השחקנים החדשים נכנסו טוב לעניינים. יש לנו עניינים שלא סיימנו. אנחנו רוצים לזכות בתארים, זה המטרה פה. היה לי קיץ נהדר, הוא לא היה קשה בשבילי. זה נהדר בשבילי. הנבחרת והקבוצה זה חוויה שונה. התפקיד שלי היה שונה. קיבלתי את התפקיד, עשיתי את כל מה שאני יכול. היה לי קיץ מצוין והתחברתי עם שחקנים אחרים".