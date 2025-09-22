יום ראשון, 28.12.2025 שעה 08:19
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18873-93111הפועל ירושלים
18941-88911הפועל חולון
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13966-89711מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

קרינגטון: היה לי קיץ נהדר, רוצים לזכות בתארים

הגארד, שהצטיין והוביל את הפועל י-ם עם 21 נקודות לניצחון על מכבי וזכייה בסופר קאפ: "הנבחרת והקבוצה זו חוויה שונה". אלון: "יש לנו מטרות גדולות"

|
קאדין קרינגטון עם תואר השחקן המצטיין (רדאד ג'בארה)
קאדין קרינגטון עם תואר השחקן המצטיין (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים זכתה אמש (ראשון) בסופר קאפ החברתי הראשון של ליגת העל לאחר שניצחה 79:84 את מכבי תל אביב. היה זה המפגש הראשון בין השתיים לאחר שהליגה לא הגיעה לסיומה בעונה שעברה ולמעשה רגע לפני רבע גמר גביע ווינר שישוחק בהמשך השבוע. העונה האירופית של השתיים מתקרבת בצעדי ענק כאשר ב-30 לספטמבר השתיים תחלנה את דרכן, ירושלים ביורוקאפ ומכבי תל אביב ביורוליג. 

בסביבת הקבוצה מהבירה היו מרוצים ממשחק ההגנה של חניכיו של יונתן אלון במחצית השנייה, זאת לאחר שסיימו את המחצית הראשונה בפיגור שבע נקודות כשהצהובים קולעים 42 נקודות. הירושלמים לא היו שם בהגנה במחצית הראשונה וסיפור המשחק וגם התואר הראשון היו המחצית השנייה ובאופן ספציפי יותר הרבע השלישי, בו הצליחה הפועל ירושלים לעצור את מכבי תל אביב על 14 נקודות, כאשר ההתקפה שלה מנגד שטפה את הפרקט עם 26. 

במועדון ראו ברועי פריצקי כמי ששינה את המשחק עם 8 נקודות ו-4 ריבאונדים בערב שבו הגיבור שסגר עניין כשחניכיו של עודד קטש חזרו למשחק והתקרבו עד מרחק פוזיישן אחד מסיומת שונה לחלוטין היה לא אחר מאשר קאדין קרינגטון, שגם סיים את המשחק עם תואר ה-MVP לאחר שקלע 21 נקודות. קרינגטון וג'ארד הארפר קלעו כמחצית ממה שקלעה הקבוצה.

הפועל ירושלים מניפים גביע (רדאד גהפועל ירושלים מניפים גביע (רדאד ג'בארה)

למרות הקשיים עם שחקנים שלא התאמנו באופן סדיר, בהפועל ירושלים מרוצים כמובן ומרגישים שיש להם קבוצה מיוחדת, כאשר הם מביטים להמשך ההכנה. כבר ביום רביעי הקבוצה מהבירה תפגוש את בני הרצליה באנרבוקס שבחדרה. אגב, חצי גמר גביע ווינר יכול להיות שחזור של המשחק מליל אמש היה והשתיים ינצחו ביום רביעי הקרוב.

"עכשיו כשניצחנו זה כן משחק על תואר", התבדח מאמן הקבוצה, יונתן אלון, והמשיך: "זה משחק הכנה, אנחנו מתכוננים לעונה, עוד חוויה שאנחנו עוברים בדרך. יש לנו מטרות גדולות, והדבר האחרון שאני רוצה זה שנהיה מרוצים מעצמנו. ניהלתי את המשחק בצורה שונה, פחות חילופים חברתיים, ניהלתי את המשחק כדי לנצח אותו.

“קאדין קיבל יותר מנוחה מכל שחקן אחר, הוא חזר חולה וקיבל עוד חופש. הוא היה מאוד רענן היום. התמונה הכי זכורה שלי מהעונה שעברה זה קאדין מתמוטט בסוף המשחק מאפיסת כוחות. הוא הראה את זה היום בנקודות, אבל זה לא היה הדבר היחיד. רועי פריצקי הגיע אלינו ממקום שלא הכין אותו לתפקיד כמו אצלנו. הוא צריך לתרום לנו בדברים ספציפיים. בכל יום שעובר הוא לומד את תפקידו, הוא רוצה להצליח. זה היה המשחק הכי טוב שלו עד כה ואני מקווה שהמשחק הבא יהיה יותר טוב. יש לו המון פוטנציאל".

יונתן אלון (רדאד גיונתן אלון (רדאד ג'בארה)

קאדין קרינגטון הוסיף: "בכל פעם שאנחנו משחקים נגד מכבי יש משחקים כאלה של שני מועדונים נהדרים שרוצים לנצח, ואנחנו ניצחנו היום. כולם שיחקו חזק, מהראשון ועד האחרון, אני גאה בכולם. חבל שלא סיימנו את מה שעשינו בעונה שעברה, אבל יפה שהליגה עשתה את זה עכשיו”.

“המאמן וההנהלה הביאו שחקנים טובים, אומנם גם איבדנו שחקנים טובים, אבל השחקנים החדשים נכנסו טוב לעניינים. יש לנו עניינים שלא סיימנו. אנחנו רוצים לזכות בתארים, זה המטרה פה. היה לי קיץ נהדר, הוא לא היה קשה בשבילי. זה נהדר בשבילי. הנבחרת והקבוצה זה חוויה שונה. התפקיד שלי היה שונה. קיבלתי את התפקיד, עשיתי את כל מה שאני יכול. היה לי קיץ מצוין והתחברתי עם שחקנים אחרים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */