אכזבה מנהואל, ביקורת על החילופים של פלורס

במכבי חיפה לקחו קשה את היכולת ב-1:1 בדרבי, כשרוב החצים הופנו לקשר ולמאמן: "פלורס חייב להבין לאן הוא הגיע. הפכנו לקבוצה כוחנית ולא יצירתית"

מתיאס נהואל מתוסכל (עמרי שטיין)
מתיאס נהואל מתוסכל (עמרי שטיין)

אכזבה גדולה במכבי חיפה מה-1:1 בדרבי מול הפועל חיפה אתמול (ראשון). הסיבה לאכזבה לא הייתה בהכרח בגלל התיקו וההתרחקות מהפסגה בארבע נקודות, אלא בעיקר בגלל הדרך בה הקבוצה איבדה שתי נקודות נוספות.

במכבי חיפה יש תמימות דעים שהמאמן דייגו פלורס, שזכה לא פעם למחמאות, יהיה חייב להבין שהוא צריך לנהל את המשחק בצורה הרבה יותר אמיצה ולנסות לנצח בכל מחיר: “פלורס חייב להתעורר ולהבין לאן הוא הגיע. לא הייתה שום סיבה בעולם שהוא יחליף חלוץ בחלוץ ולא יכניס את יובאנוביץ’ לצד סטיוארט כדי להכריע את המשחק. גם ההחלטה להחליף את עלי מוחמד, שהיה אחד הטובים בקישור, לא ברורה, כמו גם ההחלטה להוציא בלם כמו גולדברג בגלל כרטיס צהוב. המזל הגדול שלנו שהיה לנו את ירמקוב שהציל שני שערים בטוחים".

אחד השחקנים שהסבלנות פוקעת לגביהם בקרב הקהל ולא רק, אלא גם במועדון בכלל, הוא מתיאס נהואל, ששיחק 90 דקות בזמן שאחרים, שהיו טובים ממנו על המגרש, הוחלפו בשלב מוקדם יותר של המשחק. הקשר, ואין זה סוד, זוכה השנה לקרדיט בלתי מוגבל כדי לנסות ולהחזיר את ההשקעה בו, אבל בסביבת המועדון מדגישים שאסור שזה יבוא על חשבון הקבוצה.

מתיאס נהואל ועלי מוחמד מאוכזבים (שחר גרוס)מתיאס נהואל ועלי מוחמד מאוכזבים (שחר גרוס)

“לא הגיוני שאף אחד לא רואה שנהואל בשלב מסוים כבר גמור על המגרש והוא ממשיך לקבל דקות משחק. אין לנו תחכום ויצירתיות בהתקפה, הפכנו להיות קבוצה כוחנית שמנסה הכל בכוח. אי אפשר כל הזמן לחפש את השער של היריב דרך הגבהות לרחבה, צריך גם קצת יותר מסירות ויצירתיות כדי לפתוח את הגנת היריב”, אמרו בחיפה.

במהלך מסיבת העיתונאים שהתקיימה לאחר המשחק, ניכר היה שדייגו פלורס היה נראה שונה ושהתוצאה בדרבי עשתה לו משהו. המאמן אמר: “אנחנו בתחילת העונה, אנחנו בונים קבוצה חדשה ויש הרבה דברים חיוביים. יש כמובן בעיות שנצטרך להתמודד איתם באימונים ובמשחקים ואנחנו כאן כדי לפתור את זה כקבוצה. אני חייב להיות חיובי עם השחקנים בכל יום. יש לי שחקנים נהדרים ואין לי ספק שתהיה עונה נהדרת".

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

על המשחק אתמול ולקראת המשחק מול הפועל באר שבע בשבוע הבא, אמר: "הייתה מחצית ראשונה טובה שלנו ויצרנו מצבים, הייתה לנו דומיננטיות מלאה, אבל במחצית השנייה זה היה נראה שהם מחכים לנו ולא מצאנו את הפתרונות למרות שהיו לנו כמה מצבים, זו לא הייתה מחצית טובה. המשחק הבא חשוב מאוד עבורנו, אנחנו צריכים לנצח".

על נהואל, שעד כה לא מרשים, אמר פלורס: "נהואל שחקן נהדר. הוא עושה דברים טובים ועד המשחק הזה לא שמעתי הערות לגביו, אלא רק דברים טובים על מה שעשה. אני כמאמן צריך לראות אצל כל שחקן את התהליך וההתקדמות שלו ולנהואל יש גם הרבה דברים טובים".

