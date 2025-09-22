יום שני, 22.09.2025 שעה 17:51
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

קמארה, פרץ או אלקוקין: מי Winner המחזור?

בלם מכבי ת"א סידר ניצחון, קשר ב"ש הבריק מול סכנין, שחקן הפועל כיכב, ירמקוב נעל את השער בדרבי, האריס ואדניי מועמדים: הצביעו ל-Winner המחזור

|
מי יהיה הווינר של השבוע (צור חלפון - גרפיקה)
מי יהיה הווינר של השבוע (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור הרביעי בליגת העל תם לו. זה היה המחזור הרביעי הפורה ביותר אי פעם. קיבלנו משחקים רבי שערים, מפגשים צמודים ועצבניים וגם לא מעט דרמות. זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן השבוע של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)

מוחמד עלי קמארה

הבלם החדש של מכבי תל אביב היה זה שכבש את שער הניצחון הדרמטי ב-1:2 שלה על הפועל ירושלים בבלומפילד בשבת האחרונה. הגינאי כבר נחשב לבינגו מבחינת האוהדים הצהובים ובסופ”ש האחרון כאמור, הוא גם הפך לאחד מהאהובים בשער 11.

עלי קמארה בטירוף אחרי השער (רדאד געלי קמארה בטירוף אחרי השער (רדאד ג'בארה)

אליאל פרץ

הפועל באר שבע המשיכה להיראות נהדר בליגת העל, כשניצחה 1:3 את בני סכנין במחזור האחרון. הקשר שלה היה זה שניצח על התזמורת באצטדיון טרנר, כשכבש שער והוסיף בישול לדן ביטון.

אליאל פרץ רץ לחגוג (מרטין גוטדאמק)אליאל פרץ רץ לחגוג (מרטין גוטדאמק)

רועי אלקוקין

הפועל תל אביב חזרה לליגת העל ובענק. למרות פיגור מוקדם, האדומים מתל אביב רשמו 2:6 ענק בחוץ את מ.ס אשדוד, ומי שהוביל אותם הפעם היה רועי אלקוקין. הקשר המוכשר נראה נהדר, כשהוא כבש צמד ובישל לסתיו טוריאל.

רועי אלקוקין חוגג (שחר גרוס)רועי אלקוקין חוגג (שחר גרוס)

ג’יימס אדניי

שחקן ההתקפה של הפועל פתח תקווה, היה חלק אינטגרלי מהתוצאה האדירה שהיא השיגה בחוץ נגד בני ריינה, כשפירקה אותה 1:6. הניגרי כבש צמד נהדר קצת לפני הירידה להפסקה, כולל אחד בו הוא עקף את השוער בקלילות.

גג'יימס אדניי חוגג (חג'אג' רחאל)

גיאורגי ירמקוב

מכבי חיפה נפרדה בתיקו מאכזב 1:1 מול הפועל חיפה בדרבי החיפאי, אך התוצאה הייתה יכולה להיות רעה יותר מבחינתה, ללא השוער שלה. האוקראיני אמנם ספג שער אחד, אך עזר לירוקים לצאת עם נקודה אחת ביד באמצעות מספר הצלות גדולות.

גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

ווילסון האריס

מכבי נתניה חגגה בסוף השבוע האחרון, כשהביסה את עירוני טבריה 2:5 אדיר, כשכל שעריה הובקעו במחצית השנייה. השחקן המצטיין שלה היה ללא ספק החלוץ, שעלה מהספסל בדקה ה-66 והספיק להבקיע צמד תוך 12 דקות, ולהוסיף בישול בתוספת הזמן.

ווילסון האריס חוגג (חגי מיכאלי)ווילסון האריס חוגג (חגי מיכאלי)
