יום ראשון, 21.09.2025 שעה 23:41
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
115-105הפועל כפר שלם1
103-75מכבי הרצליה2
102-55הפועל ראשל"צ3
93-115מ.ס קריית ים4
98-95עירוני מודיעין5
85-95מכבי פ"ת6
89-115מ.ס כפר קאסם7
85-55הפועל כפ"ס8
78-95הפועל ר"ג9
75-55בני יהודה10
66-65הפועל עכו11
49-35הפועל רעננה12
310-85הפועל חדרה13
213-85מכבי יפו14
111-55הפועל נוף הגליל15
111-25הפועל עפולה16

דגו: בטוח שהניצחונות ישחררו, אנחנו מועדון לחוץ

מאמן בני יהודה שמח אחרי ה-1:2 על כפר קאסם: "מאוד שמח וגאה, בעיקר לפני החג". האדיה: "רואים קבוצה אטרקטיבית, טובה, שלא מתבטלת. יש גרעין חזק"

|
מסאי דגו (ראובן שוורץ)
מסאי דגו (ראובן שוורץ)

בני יהודה רשמה הערב (ראשון) ניצחון שני ברציפות בליגה הלאומית, בפעם הראשונה העונה, 1:2 על מ.ס כפר קאסם בחוץ ותצא מחויכת לראש השנה. מנגד, המארחת ראויה לכל המחמאות, על עוד משחק לא רע, שבוע לאחר הניצחון על מכבי פ"ת.

"פתחנו את המשחק הזה טוב, ידענו שכפר קאסם קבוצה קשה ומצאנו את המקום עם השער של שגיא ואז בא השער מהנייח. ידענו שהחצי השני ייראה ככה, כפר קאסם היא קבוצה עם כוח מנטלי שרצה כמה שנים ואמרתי להם שאנחנו הולכים לסבול בחצי השני ושחשוב לי שלא נקבל את הגול השני. ראיתי המון המון לב. כפר קאסם הגיעו למצב או שניים, אבל לא מצבים של 100% גול. אני מאוד גאה ושמח בעיקר שזה לפני החג. צריך להמשיך ולעשות רצף ואני מקווה שזה יבוא גם במשחק הבא", סיכם המאמן המנצח מסאי דגו.

"אני בטוח שהניצחונות ישחררו אותנו. בסוף אנחנו במועדון לחוץ וכולם יודעים מה המטרה שלו, אז כשהתוצאות לא טובות אתה מרגיש את חוסר הביטחון אצל השחקנים. גם בתקופות הלא טובות, חדר ההלבשה ידע שאנחנו משדרים את הביחד ובאנו בכל יום עם אמונה בדרך שלנו. נתנו ביטחון לשחקנים וידעתי שבסוף הניצחונות יגיעו. העונה ארוכה, הליגה היא מאוד קשה ואני מקווה שנמשיך את הרצף הזה. הכי חשוב שעשינו ניצחון לפני החג למען הקהל והמועדון הזה", סיכם המאמן.

שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)

מנגד, אדהם האדיה היה גאה בשחקניו:  "מבחינה התקפית היה לנו חוסר מזל כי במחצית השנייה הגענו למצבים של 100% גול. היינו קצביים, טובים ותקפנו גלים גלים. בסוף הכדור לא נכנס. התחלנו את המשחק ברפיון הגנתי וגם הגול השני שספגנו היה גול של חוסר מחויבות וריכוז. בגול הראשון ההגנה עמדה יותר מדי גבוה".

"רואים קבוצה אטרקטיבית, טובה שלא מתבטלת. הייתה לנו סדרת משחקים קשה נגד כל הקבוצות שמועמדות לעלות ליגה. אבל יש לנו את המשחק שלנו וזה עובד בכל משחק. היום פחות הלך מבחינת המזל והריכוז ליד השאר", המשיך המאמן.

אדהם האדיה (ראובן שוורץ)אדהם האדיה (ראובן שוורץ)

עוד אמר: "זה אימונים ודרישות. אני יודע לתת לשחקנים את הביטחון ורואים קבוצה שמאומנת התקפית ולא מתבטלת ויוצאת למעברים. יש פה משפחה, השחקנים נהנים בכל יום לבוא לכפר קאסם עם ההנהלה, הצוות ורועי כהן המנהל המקצועי. יש פה גרעין מאוד חזק שאנחנו מסתכלים לכל קבוצה בליגה בגובה העיניים וזה נראה ככה במשחק".

לסיכום: "זה אימונים ודרישות. אני יודע לתת לשחקנים את הביטחון ורואים קבוצה שמאומנת התקפית ולא מתבטלת ויוצאת למעברים. יש פה משפחה, השחקנים נהנים בכל יום לבוא לכפר קאסם עם ההנהלה, הצוות ורועי כהן המנהל המקצועי. יש פה גרעין מאוד חזק שאנחנו מסתכלים לכל קבוצה בליגה בגוטבה העיניים וזה נראה ככה במשחק".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */