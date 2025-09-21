דגו: בטוח שהניצחונות ישחררו, אנחנו מועדון לחוץ

בני יהודה רשמה הערב (ראשון) ניצחון שני ברציפות בליגה הלאומית, בפעם הראשונה העונה, 1:2 על מ.ס כפר קאסם בחוץ ותצא מחויכת לראש השנה. מנגד, המארחת ראויה לכל המחמאות, על עוד משחק לא רע, שבוע לאחר הניצחון על מכבי פ"ת.

"פתחנו את המשחק הזה טוב, ידענו שכפר קאסם קבוצה קשה ומצאנו את המקום עם השער של שגיא ואז בא השער מהנייח. ידענו שהחצי השני ייראה ככה, כפר קאסם היא קבוצה עם כוח מנטלי שרצה כמה שנים ואמרתי להם שאנחנו הולכים לסבול בחצי השני ושחשוב לי שלא נקבל את הגול השני. ראיתי המון המון לב. כפר קאסם הגיעו למצב או שניים, אבל לא מצבים של 100% גול. אני מאוד גאה ושמח בעיקר שזה לפני החג. צריך להמשיך ולעשות רצף ואני מקווה שזה יבוא גם במשחק הבא", סיכם המאמן המנצח מסאי דגו.

"אני בטוח שהניצחונות ישחררו אותנו. בסוף אנחנו במועדון לחוץ וכולם יודעים מה המטרה שלו, אז כשהתוצאות לא טובות אתה מרגיש את חוסר הביטחון אצל השחקנים. גם בתקופות הלא טובות, חדר ההלבשה ידע שאנחנו משדרים את הביחד ובאנו בכל יום עם אמונה בדרך שלנו. נתנו ביטחון לשחקנים וידעתי שבסוף הניצחונות יגיעו. העונה ארוכה, הליגה היא מאוד קשה ואני מקווה שנמשיך את הרצף הזה. הכי חשוב שעשינו ניצחון לפני החג למען הקהל והמועדון הזה", סיכם המאמן.

שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)

מנגד, אדהם האדיה היה גאה בשחקניו: "מבחינה התקפית היה לנו חוסר מזל כי במחצית השנייה הגענו למצבים של 100% גול. היינו קצביים, טובים ותקפנו גלים גלים. בסוף הכדור לא נכנס. התחלנו את המשחק ברפיון הגנתי וגם הגול השני שספגנו היה גול של חוסר מחויבות וריכוז. בגול הראשון ההגנה עמדה יותר מדי גבוה".

"רואים קבוצה אטרקטיבית, טובה שלא מתבטלת. הייתה לנו סדרת משחקים קשה נגד כל הקבוצות שמועמדות לעלות ליגה. אבל יש לנו את המשחק שלנו וזה עובד בכל משחק. היום פחות הלך מבחינת המזל והריכוז ליד השאר", המשיך המאמן.

אדהם האדיה (ראובן שוורץ)

עוד אמר: "זה אימונים ודרישות. אני יודע לתת לשחקנים את הביטחון ורואים קבוצה שמאומנת התקפית ולא מתבטלת ויוצאת למעברים. יש פה משפחה, השחקנים נהנים בכל יום לבוא לכפר קאסם עם ההנהלה, הצוות ורועי כהן המנהל המקצועי. יש פה גרעין מאוד חזק שאנחנו מסתכלים לכל קבוצה בליגה בגובה העיניים וזה נראה ככה במשחק".

