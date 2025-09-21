יום ראשון, 21.09.2025 שעה 23:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
125-174מכבי נתניה1
95-93בית"ר ירושלים2
74-84מכבי ת"א3
74-63מכבי פ"ת4
78-44עירוני ק"ש5
67-104הפועל ת"א6
65-64הפועל ב"ש7
68-74הפועל פ"ת8
58-94הפועל רעננה9
56-54הפועל חיפה10
53-24בני יהודה11
48-94הפועל כפ"ס12
47-64מ.ס. אשדוד13
46-44מכבי חיפה14
36-54הפועל ראשל"צ15
311-74הפועל רמה"ש16
311-54מכבי הרצליה17
110-34הפועל עכו18

נוער: מחזיקת הגביע עצרה את בית"ר ירושלים

ניצחון 0:1 של מכבי פתח תקווה קטע את המאזן המושלם של העולה החדשה מהבירה, ליאם אלוק הבקיע למלאבסים. בני יהודה חזרה מאשדוד עם נקודה אחת

|
ליאם אלוק מאושר (אורן בן חקון)
ליאם אלוק מאושר (אורן בן חקון)

המחזור הרביעי בליגת העל לנוער הגיע הערב (ראשון) לסיומו. לאחר תוצאת 0:0 במשחק בו אירחה מ.ס אשדוד את בני יהודה ת"א - שצברה נקודת ליגה חמישית והיא ממשיכה להקדים בנקודה אחת את אשדוד, שמקדימה את הקו האדום בנקודה אחת, נערך הערב במגרש עמק הארזים בבירה המשחק המרכזי של המחזור, כשבית"ר ירושלים, ששבה אחרי שתי עונות לליגת העל, אירחה את מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת, שחגגה עם 0:1 יקר בסיום. 

בית"ר ירושלים, המודרכת ע"י ציון צמח, עלתה למשחק כשבהרכבה ערך הופעת בכורה הבלם, ליאם יפה, שכרטיס השחקן שלו הושאל בשבוע שעבר ממכבי ת"א. על קורות השער של הקבוצות הגנו שני שוערים ילידי 2008, שהתחרו על חולצת ההרכב הראשון של נבחרות הנערים: עידו זברו מבית"ר ירושלים, עילי אלטמן ממכבי פ"ת. בית"ר ירושלים קיוותה לשמור על מאזן מושלם, אך מנגד מכבי פ"ת הייתה נחושה לנצח - דבר שהצליחה לעשות רק פעם בשלושת המחזורים הראשונים, בהם גם סיימה שני משחקים בתוצאת תיקו.

איתי יוסף שושן מאוכזב (אורן בן חקון)איתי יוסף שושן מאוכזב (אורן בן חקון)
אליאור משה שמואל משתלט (אורן בן חקון)אליאור משה שמואל משתלט (אורן בן חקון)

מכבי פ"ת הצליחה לכבוש שער בדקה ה-17, שסלל את דרכה לניצחון, היה זה שער על טהרת חריגי הגיל: בעיטה של גיל מידן נהדפה ע"י עידו זברו, היישר לרגליו של החלוץ ליאם אלוק, שכבש משחק שלישי ברציפות וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 0:1. 

ציון אהל ובן טאו במאבק גובה (אורן בן חקון)ציון אהל ובן טאו במאבק גובה (אורן בן חקון)
אלמוג כהן ואופיר חיים (אורן בן חקון)אלמוג כהן ואופיר חיים (אורן בן חקון)
אלמוג כהן (אורן בן חקון)אלמוג כהן (אורן בן חקון)
שחקני בית"ר בהלם (אורן בן חקון)שחקני בית"ר בהלם (אורן בן חקון)

בית"ר ירושלים, שהבקיעה בשלושת המשחקים תשעה שערים, נתקלה בחוליית הגנה חזקה, בה רשם משחק רביעי ברציפות הופעה מלאה ישיעהו מגאמדוב, בנו של בלם העבר האגדי של קבוצת הבוגרים, מוראד, המשמש כאיש צוות בקבוצת הבוגרים.

ישעיהו מגמדוב ויהונתן שגב (אורן בן חקון)ישעיהו מגמדוב ויהונתן שגב (אורן בן חקון)
אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)
פדילה מחמוד (אורן בן חקון)פדילה מחמוד (אורן בן חקון)

ליאם אלוק הביע שביעות רצון בסיום המשחק: "המשחק היה אינטנסיבי. זו פתיחה טובה לעונה. ידענו שזה לא יהיה פשוט, אבל באנו מרוכזים ועם הרבה מוטיבציה. אני חושב שהראינו רוח לחימה ואופי, גם כשלא הכל הלך חלק. אנחנו עוד בתחילת הדרך, אבל כבר רואים את הכיוון – יש חיבור טוב, כל אחד יודע את התפקיד שלו. אני מרגיש שהתכוננתי כמו שצריך בקיץ, ויש לי ביטחון להמשיך להשתפר ממשחק למשחק".

תמיר לוזון (אורן בן חקון)תמיר לוזון (אורן בן חקון)

על מטרותיו האישיות ומטרות קבוצתו הוסיף השחקן: "המטרה היא ברורה – להיות קבוצה חזקה, להתחרות בצמרת, ולתת 100% כל משחק. באופן אישי אני שואף להמשיך לתרום, לתת גולים, לבשל ולעזור לקבוצה בכל דרך. הכי חשוב – להישאר רעבים ולהאמין בעצמנו".

שחקני בית"ר מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר מאוכזבים (אורן בן חקון)
שחקני מכבי פ"ת מאושרים (אורן בן חקון)שחקני מכבי פ"ת מאושרים (אורן בן חקון)
שחקני מכבי פ"ת חוגגים (אורן בן חקון)שחקני מכבי פ"ת חוגגים (אורן בן חקון)
ליאם אלוק חוגג (אורן בן חקון)ליאם אלוק חוגג (אורן בן חקון)

במחזור הקרוב מצפה לשתי הקבוצות מפגש מול קבוצות מהחלק התחתון של הטבלה. מכבי פ"ת תארח את האלופה, מכבי חיפה - שהובסה אתמול 3:0 בביתה ע"י הפועל רמת השרון. החיפאים צברו עד כה ארבע נקודות והם מקדימים בנקודה אחת בלבד את הקו האדום. בית"ר ירושלים תתארח אצל מכבי הרצליה למפגש העולות. הרצליה, שהפסידה 4:1 במשחק החוץ מול הפועל פ"ת, צברה עד כה ניצחון אחד ומנגד ספגה שלושה הפסדים והיא מדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה.

