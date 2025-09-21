נוער: מחזיקת הגביע עצרה את בית"ר ירושלים

המחזור הרביעי בליגת העל לנוער הגיע הערב (ראשון) לסיומו. לאחר תוצאת 0:0 במשחק בו אירחה מ.ס אשדוד את בני יהודה ת"א - שצברה נקודת ליגה חמישית והיא ממשיכה להקדים בנקודה אחת את אשדוד, שמקדימה את הקו האדום בנקודה אחת, נערך הערב במגרש עמק הארזים בבירה המשחק המרכזי של המחזור, כשבית"ר ירושלים, ששבה אחרי שתי עונות לליגת העל, אירחה את מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת, שחגגה עם 0:1 יקר בסיום.

בית"ר ירושלים, המודרכת ע"י ציון צמח, עלתה למשחק כשבהרכבה ערך הופעת בכורה הבלם, ליאם יפה, שכרטיס השחקן שלו הושאל בשבוע שעבר ממכבי ת"א. על קורות השער של הקבוצות הגנו שני שוערים ילידי 2008, שהתחרו על חולצת ההרכב הראשון של נבחרות הנערים: עידו זברו מבית"ר ירושלים, עילי אלטמן ממכבי פ"ת. בית"ר ירושלים קיוותה לשמור על מאזן מושלם, אך מנגד מכבי פ"ת הייתה נחושה לנצח - דבר שהצליחה לעשות רק פעם בשלושת המחזורים הראשונים, בהם גם סיימה שני משחקים בתוצאת תיקו.

מכבי פ"ת הצליחה לכבוש שער בדקה ה-17, שסלל את דרכה לניצחון, היה זה שער על טהרת חריגי הגיל: בעיטה של גיל מידן נהדפה ע"י עידו זברו, היישר לרגליו של החלוץ ליאם אלוק, שכבש משחק שלישי ברציפות וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 0:1.

בית"ר ירושלים, שהבקיעה בשלושת המשחקים תשעה שערים, נתקלה בחוליית הגנה חזקה, בה רשם משחק רביעי ברציפות הופעה מלאה ישיעהו מגאמדוב, בנו של בלם העבר האגדי של קבוצת הבוגרים, מוראד, המשמש כאיש צוות בקבוצת הבוגרים.

ליאם אלוק הביע שביעות רצון בסיום המשחק: "המשחק היה אינטנסיבי. זו פתיחה טובה לעונה. ידענו שזה לא יהיה פשוט, אבל באנו מרוכזים ועם הרבה מוטיבציה. אני חושב שהראינו רוח לחימה ואופי, גם כשלא הכל הלך חלק. אנחנו עוד בתחילת הדרך, אבל כבר רואים את הכיוון – יש חיבור טוב, כל אחד יודע את התפקיד שלו. אני מרגיש שהתכוננתי כמו שצריך בקיץ, ויש לי ביטחון להמשיך להשתפר ממשחק למשחק".

על מטרותיו האישיות ומטרות קבוצתו הוסיף השחקן: "המטרה היא ברורה – להיות קבוצה חזקה, להתחרות בצמרת, ולתת 100% כל משחק. באופן אישי אני שואף להמשיך לתרום, לתת גולים, לבשל ולעזור לקבוצה בכל דרך. הכי חשוב – להישאר רעבים ולהאמין בעצמנו".

במחזור הקרוב מצפה לשתי הקבוצות מפגש מול קבוצות מהחלק התחתון של הטבלה. מכבי פ"ת תארח את האלופה, מכבי חיפה - שהובסה אתמול 3:0 בביתה ע"י הפועל רמת השרון. החיפאים צברו עד כה ארבע נקודות והם מקדימים בנקודה אחת בלבד את הקו האדום. בית"ר ירושלים תתארח אצל מכבי הרצליה למפגש העולות. הרצליה, שהפסידה 4:1 במשחק החוץ מול הפועל פ"ת, צברה עד כה ניצחון אחד ומנגד ספגה שלושה הפסדים והיא מדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה.