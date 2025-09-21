נערים א' של הפועל חדרה ניצלה מהפסד ביתי

משחק כדורגל קצבי ומרתק שנערך במתחם המגרשים החדש בחדרה, נעל את המחזור הרביעי בליגת העל של שנתון נערים א'. הפועל חדרה - שצברה שלוש נקודות בשלושת המחזורים הראשונים, קיוותה להתאושש מתבוסה 8:0 במשחק מול מכבי ת"א על חשבונה של מ.ס אשדוד - שנחלה שלושה הפסדים, מה שהביא לפרידה מהמאמן, ניב אוזן, שהוחלף באושר אבו, כדורגלן הפועל ראשל"צ, שהחמיץ את משחק קבוצתו ועמד על הקווים הערב. היה זה משחק בין שתי קבוצות צמאות לניצחון, שסיפקו לצופים מהצד משחק יפה לעין עם תסריט דרמטי.

בדקה ה-19 התקפה של אשדוד הסתיימה במסירה מתוך הרחבה לנועם נחמני, שבעט מטווח קצר לרשת והעלה את האורחים ליתרון 0:1. בדקה ה-43 הגבהת קרן לזכות חדרה הסתיימה בנגיחה של עילאי מור יוסף לרשת, שער שקבע שוויון 1:1. בדקה ה-49 נכבש השער היפה במשחק, כשמלאכי אלישקאשווילי, השתלט על הכדור באזור מרכז המגרש, דהר על אגף שמאל של חדרה, פרץ לרחבה ובעט מטווח קצר בעיטה שטוחה אלכסונית לרשת - והעלה את קבוצתו ליתרון 1:2.

מ.ס אשדוד הייתה יכולה לסיים את המשחק בדקה האחרונה של הזמן החוקי, כשאחד משחקני חטף את הכדור משחקן הגנה של חדרה כ-30 מטרים לשער, מה שאפשר לשחקן לדהור בבטחה עם הכדור, לחדור לרחבה ולבועט לרשת, אך התחכמות מיותרת גרמה לשחקן לנסות לעבור את שוער חדרה, עאדל אגבאריה - שהגן בעונה שעברה על שערה של צעירי אום אל פאחם מהליגה הארצית של שנתון נערים ב'. אגבאריה סיכל את הניסיון ההתקפי, הוציא את הכדור להתקפה מהירה, במהלכה הגבהה לרחבת אשדוד הסתיימה בנגיחה מכשמונה מטרים מראשו של מואמן קבהא לרשתה של אשדוד, שער שקבע את תוצאת המשחק - שוויון 2:2 דרמטי.

רן בר, מאמן חדרה, אמר בסיום: “תוצאה שמשקפת את הנעשה במשחק. יכולנו לנצח וגם יכולנו להפסיד. הפנים שלנו קדימה. נעבוד קשה ונעשה את הכל להוכיח במגרש. מגיעות מחמאות לאשדוד על הרמה שהציגה. מאחל לכולם שנה טובה וחג שמח”.

במחזור הקרוב שחקני הפועל חדרה יתארחו לדרבי אזורי אצל מכבי נתניה, סגנית האלופה מהעונה שעברה, שמקדימה את חדרה בשלוש נקודות. שחקני אשדוד יקוו לניצחון ראשון אחרי הזכייה בנקודת ליגה ראשונה. למ.ס אשדוד צפוי משחק ביתי מול הפועל רעננה, שצברה עד כה ארבע נקודות.