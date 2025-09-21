יום ראשון, 21.09.2025 שעה 23:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"כמו הפסד מבחינתי, צריכים להיות טובים יותר"

מאמן מכבי חיפה, פלורס, דיבר לאחר ה-1:1 המאכזב בדרבי: "היינו צריכים להרוג את המשחק. ב"ש? צריכים לבוא מוכנים יותר. נהואל יכול לתרום לנו יותר"

|
דייגו פלורס (שחר גרוס)
דייגו פלורס (שחר גרוס)

מכבי חיפה יצאה מאוכזבת הערב (ראשון) אחרי שנפרדה בחלוקת נקודות עם 1:1 בדרבי החיפאי נגד הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר. הירוקים עם שמונה נקודות מתוך 12 בארבעת מחזורי הפתיחה.

בסיום, מאמן הירוקים, דייגו פלורס, דיבר: “יכולנו לנצח את המשחק ולא עשינו את זה. היה רגע שיכולנו לתת את הגול השני ובמקום זה הם איזנו וחזרו למשחק”.

המאמן המשיך: “היה לנו מומנטום לנצח ולא עשינו את זה. זה הכדורגל. אני חושב שהייתה לנו מחצית ראשונה טובה, אבל החצי השני היה לא טוב ולא הצגנו שם את הכדורגל שאנחנו רוצים להציג. “אנחנו צריכים לראות את המשחק, לנתח ולהבין איפה טעינו. יכולנו לנצח ולא עשינו את זה”.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

על מתיאס נהואל, שסיפק עוד משחק מאכזב, אמר פלורס: “נהואל היה טוב במחצית הראשונה, בחצי השני הוא ירד ביכולת כמו כל הקבוצה, אבל אני בטוח שהוא יכול לתרום לנו יותר בהמשך”.

על רצף המשחקים הקשה שמחכה לקבוצתו אמר: “התיקו הזה הוא כמו הפסד מבחינתי. החודש הקרוב הוא חשוב מבחינתנו. אנחנו צריכים להיות מוכנים יותר למשחקים הבאים. מצטער בפני האוהדים על כך שלא ניצחנו, ומאחל להם שנה טובה”.

גם דולב חזיזה, דיבר בסיום: “תוצאה מאכזבת. שיחקנו טוב חצי ראשון והיינו צריכים להוביל יותר מ-0:1 כי זו תוצאה מסוכנת וראינו את זה. חצי שני לא טוב שלנו, לא הגענו למספיק מצבים, לא היינו מדויקים וחדים. אנחנו מסתכלים קדימה. יש לנו משחק חשוב ביום שבת, נצטרך לנצח אותו, נתכונן כמו שצריך ונמשיך הלאה”.

דור מלול מול דולב חזיזה (שחר גרוס)דור מלול מול דולב חזיזה (שחר גרוס)

“לא היינו מדויקים וספגנו במתפרצת, זה הוריד לנו את הביטחון. הגענו למצבים שלא הצלחנו לממש. תוצאה מאכזבת, ניקח מפה את הנקודה ונמשיך הלאה למשחק הבא”.

“הלך לנו קשה יותר ממה שהיה נגד אשדוד וריינה. כן הגענו למצבי הבקעה, לא היינו מספיק מדויקים וזה מאכזב מאוד. יש בשני משחק קשה ומעניין, נבוא לעשות את הטוב ביותר שלנו וננסה לנצח”.

“רוצה להגיד לאוהדים שנה טובה ומתוקה, שהחטופים יחזרו במהרה ושהשם ישמור על כל חיילנו. נקווה שתהיה שנה של צמיחה, גדילה והשבת חטופים לביתם. אני מאחל חג שמח ושנה טובה לעם ישראל”.

דולב חזיזה מול רועי זיקרי (שחר גרוס)דולב חזיזה מול רועי זיקרי (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */