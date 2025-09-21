יום ראשון, 21.09.2025 שעה 23:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

נערים ב': מכבי חיפה ניצחה בנהלל ונותרה בפסגה

מחזיקת גביע של השנתון הנוכחי השיגה ניצחון 0:2 במשחק החוץ מול העולה החדשה, מ.כ נהלל יזרעאל. החיפאים נותרו צמודים בפסגה למכבי פתח תקווה

|
שחקני מכבי חיפה נערים ב' (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה נערים ב' (שחר גרוס)

המחזור החמישי בליגת העל של שנתון נערים ב' הסתיים הערב (ראשון), זאת לאחר שבשלושת הימים הקודמים נערכו שמונה משחקי ליגה נוספים. מכבי חיפה, שזכתה בעונה שעברה בגביע המדינה של שנתון 2010, התארחה אצל נועלת הטבלה, מ.כ נהלל יזרעאל, בידיעה שניצחון יותיר אותה בפסגת הטבלה לצידה של מכבי פ"ת עם מאזן של 13 נקודות בחמישה משחקים. בשורות הקבוצה המארחת קיוו לנקודת ליגה ראשונה, אך לבסוף ההבדלים בין הקבוצות היו גדולים למדי והחיפאים זכו בניצחון 0:2.

שחקני מ.כ נהלל יזרעאל הצליחו לעצור את ניסיונות ההתקפה החיפאים בחלק ניכר משלבי המחצית הראשונה, אך בדקות האחרונות של הזמן החוקי שערים שהבקיעו אורי אדמן (37) בשער בכורה העונה והקפטן, נועם גולדברג (39) יצרו יתרון 0:2 לזכות הירוקים, תוצאה שנשמרה עד לסיום המשחק. 

במחזור הקרוב מכבי חיפה תקווה להשתלט בלעדית על פסגת הטבלה, כשתארח את הפועל ר"ג, שמדורגת מתחת לקו האדום ובמאזנה שתי נקודות. במקביל, מ.כ נהלל יזרעאל תארח את הפועל ת"א - שצברה עד כה שש נקודות בחמישה משחקים, בתקווה לקטוע רצף של חמישה הפסדים מתחילת העונה.

