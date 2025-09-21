שנים לא היה דרבי כזה מזוויע, מכבי חיפה בצרה

21,570 צופים שהגיעו לאצטדיון סמי עופר אמש (ראשון), לא צפו שנים בדרבי כזה מזוויע, ששום קשר בינו לבין כדורגל לא היה.

עד הדקה ה-30, הפועל חיפה שיחקה בפחדנות: השחקנים חיפשו רק כדורים ארוכים ולא ניסו לפתח משחק מהקישור כפי שעשו בשני הניצחונות האחרונים. למזלם, גל אראל ביצע שני שינויים כבר באמצע המחצית הראשונה ששינו את תמונת המשחק.

הם הגיעו למצב של אחד על אחד אותו ירמקוב הציל, ולאחר מכן יצאו להתקפת מעבר בהובלת אופק ביטון, שמצא במסירה מדויקת את רועי זיקרי, והקשר שלח בעיטה מושלמת לחיבורים אותה גם ירמקוב הגדול לא היה יכול לעצור.

השער היה בבואה של החילופים המוצלחים של אראל, שלא התבייש להוציא את אנגולו והקפטן דור מלול והכניס את תמיר ארבל ואופק ביטון, והדבר הוביל לכדורגל איכותי כמו ששיחקה הפועל חיפה בשני המשחקים האחרונים. הם הניעו כדור היטב, הרתיעו את ההגנה של מכבי חיפה, ואם ירמקוב לא היה עוצר כדור של 100% גול, הם היו יכולים לנצח במשחק.

ירמקוב, הציל את מכבי חיפה (עמרי שטיין)

כל הכבוד להפועל חיפה שמתקדמת בצעדים קטנים ובטוחים, גל אראל יעשה פה קבוצה מצוינת. המאמן אינטיליגנט, והבנתו את המשחק כקשר אחורי מצטיין מתבטאת בתור מאמן. הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות, וכל החילופים שלו היו מדויקים.

ומנגד, מכבי חיפה המאכזבת היא סיפור אחר. אני חוזר ואומר: בלי איכות אין לה סיכוי לאיים על הצמרת הגבוהה. החלק הקדמי סטטי וחסר תנועה, וכולם רוצים את הכדור לרגל. בכדורגל המודרני, ללא תנועה ושינויי קצב אין סיכוי להגיע למצבי הבקעה. חוץ מהזדמנות של יובאנוביץ’ אותה אנטמן עצר, כמעט ולא היו מצבים מסוכנים.

במחצית הראשונה, סוף פודגוראנו ייצר שער מרשים בפעולה אישית שהשאירה את סטיוארט במצב לשער בטוח. זה היה שער ראוי ביחס לדקות הראשונות של מכבי חיפה. כל עוד פודגוראנו שיתף פעולה במהלכים טובים עם בטאי, מכבי חיפה נראתה לא רע, אבל זה לא עזר ולא שרד לזמן רב. נגד בית”ר ירושלים, מכבי חיפה עם 10 שחקנים לא הגיעה לשום מצב. היום הם הגיעו למצב וחצי. כדורגל גדול לא ראינו, מהלכים מיוחדים לא היו. אחד על אחד כמעט ולא היה במשחק הזה חוץ מפודגוראנו. הירוקים היו צל של עצמם וביכולת כזאת אי אפשר להגיע לכלום בליגה.

סוף פודגוראנו, ייצר שער מרשים (עמרי שטיין)

כשמסתכלים על ההתקפה רואים את נהואל שלא נראה טוב בלשון המעטה, אבל אני לא מצפה ממנו לכלום. לפני חודשים דרשתי שישוחרר, אבל הקודקודים החליטו להמשיך איתו. ליאור רפאלוב לא עושה את העבודה בצורה טובה, וחלק גדול מהשחקנים שהגיעו לא מתאימים למכבי חיפה. גם קנג’י גורה לא מסוגל לעבור שחקן וכמעט ולא מאיים על השער. הובלת הכדור שלו שקופה והמהלכים שהוא עושה זהים בכל פעם. כולם מתרשמים מסטיוארט, אך אני לא חושב שהוא חלוץ כזה גדול. אם במכבי חיפה מחכים לסילבה קאני שיבוא ויסחוב אותם קדימה, הם ימשיכו לחכות. שחקן ספסל של בית”ר ירושלים לא יכול לסחוב את מכבי חיפה.

הקבוצה תחזור לסמי עופר במחזור הבא מול הפועל באר שבע. כמו שהיא נראתה היום ומול בית”ר, אין לה סיכוי מול הדרומיים, ואם הם יפסידו את המשחק, אי אפשר לדבר על הצמרת הגבוהה. אין שום אשמה לדייגו פלורס שעם החומר הקיים הוא עושה את המקסימום. גם בקונפרנס ליג מכבי חיפה עפה מול קבוצה שחזקה ממנה בשלוש רמות.

דייגו פלורס, עושה את המקסימום עם החומר הקיים (עמרי שטיין)

אם בינואר מכבי חיפה לא תביא שני שחקנים ברמה גבוהה, טכניים וזריזים, אין לה מה לחפש. חשוב לציין שריינה ואשדוד לא שיחקו טקטית מול מכבי חיפה אלא בחופשיות, מה שאף קבוצה בסמי עופר לא עושה. לכן גם הגיעו שערים. הפעם הפועל חיפה שיחקה טקטית וחכם, לא בבונקר, אלא עם חיפוי טוב ואגרסיביות, ובקלות סגרה את מכבי חיפה.

מכבי חיפה בצרה גדולה. אם יפסידו להפועל באר שבע במחזור הבא, אפשר לומר ‘ביי ביי’ לליגה, פלייאוף עליון בקושי. ברגע שקבוצות יתחילו לשחק טקטי מול מכבי חיפה, היא תתקשה מאוד להשיג נקודות.