יום ראשון, 21.09.2025 שעה 23:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

נחתם המחזור הרביעי הפורה ביותר בהיסטוריה

לאחר שנגמר המחזור ה-4, המספרים החריגים בהתקפה נכנסו לרשימות היסטוריות. שער בודד היה משווה את השיא מעונת 1992/93 בנוגע למחזור עם 7 משחקים

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

ליגת העל פתחה את העונה בקצב אחר לחלוטין ממה שהורגלנו מבחינת כיבוש שערים, והדבר בא לידי ביטוי בצורה החריגה ביותר במחזור הרביעי של עונת 2025/26, עם לא פחות מ-34 שערים שנכבשו בשבעה משחקים.

הדבר קרה בזכות רצף תוצאות משוגעות: הפועל תל אביב הביסה 2:6 את מ.ס אשדוד, הפועל פתח תקווה פירקה 1:6 את בני ריינה, מכבי נתניה הפכה על עירוני טבריה בדרך ל-2:5, וזה לא הכל.

במחזור שבו אף קבוצה לא שמרה על שער נקי גם מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים ניצחו 1:2 את הפועל ירושלים ועירוני ק”ש, כשהיום (ראשון) הפועל באר שבע גברה 1:3 על סכנין בעוד שמכבי והפועל חיפה נפרדו ב-1:1 בדרבי העירוני.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים עם מוחמד עלי קמארה (רדאד גשחקני מכבי תל אביב מאושרים עם מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

עד כמה המאורע חריג? על פי אתר הנתונים בכדורגל ‘טרנספרמרקט’, מדובר במחזור הרביעי הפורה ביותר בהיסטוריה של ליגת העל. רק במחזור ה-10 של עונת 1998/99 (36 שערים), במחזור השלישי של עונת 1992/93 (35 שערים) ובמחזור ה-39 בעונת 1993/94 (35 שערים) נכבשו יותר שערים.

הנתונים עוד מתבהרים כשמתחשבים בכמות הקבוצות בליגה. במחזור הפורה ביותר היו 16 קבוצות, ומתוך מחזורים שבהם שוחקו 7 משחקים יש רק מחזור אחד פורה יותר – המחזור ה-39 מ-1993/94.

