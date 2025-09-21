נחתם המחזור הרביעי הפורה ביותר בהיסטוריה

ליגת העל פתחה את העונה בקצב אחר לחלוטין ממה שהורגלנו מבחינת כיבוש שערים, והדבר בא לידי ביטוי בצורה החריגה ביותר במחזור הרביעי של עונת 2025/26, עם לא פחות מ-34 שערים שנכבשו בשבעה משחקים.

הדבר קרה בזכות רצף תוצאות משוגעות: הפועל תל אביב הביסה 2:6 את מ.ס אשדוד, הפועל פתח תקווה פירקה 1:6 את בני ריינה, מכבי נתניה הפכה על עירוני טבריה בדרך ל-2:5, וזה לא הכל.

במחזור שבו אף קבוצה לא שמרה על שער נקי גם מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים ניצחו 1:2 את הפועל ירושלים ועירוני ק”ש, כשהיום (ראשון) הפועל באר שבע גברה 1:3 על סכנין בעוד שמכבי והפועל חיפה נפרדו ב-1:1 בדרבי העירוני.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים עם מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

עד כמה המאורע חריג? על פי אתר הנתונים בכדורגל ‘טרנספרמרקט’, מדובר במחזור הרביעי הפורה ביותר בהיסטוריה של ליגת העל. רק במחזור ה-10 של עונת 1998/99 (36 שערים), במחזור השלישי של עונת 1992/93 (35 שערים) ובמחזור ה-39 בעונת 1993/94 (35 שערים) נכבשו יותר שערים.

הנתונים עוד מתבהרים כשמתחשבים בכמות הקבוצות בליגה. במחזור הפורה ביותר היו 16 קבוצות, ומתוך מחזורים שבהם שוחקו 7 משחקים יש רק מחזור אחד פורה יותר – המחזור ה-39 מ-1993/94.