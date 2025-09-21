יום ראשון, 21.09.2025 שעה 23:15
כדורגל ישראלי

כפר קאסם זכתה בגביע העולם למועדונים בחופים

אלופת הארץ השלימה זכייה שנייה ברציפות בתואר היוקרתי, כשהם מדורגים במקום הראשון בעולם בכדורגל חופים. הבעלים נימר עאמר: "עשינו את הבלתי ייאמן"

|
בני פלפלה כפר קאסם מניפה את הגביע (באדיבות המועדון)
בני פלפלה כפר קאסם מניפה את הגביע (באדיבות המועדון)

כבוד גדול עם תואר יוקרתי לכפר קאסם, שזכתה בגביע העולם למועדונים בכדורגל חופים בפעם השנייה ברציפות. האליפות נערכה בקטניה שבאיטליה, וכפר קאסם זכתה אחרי 1:3 על נאפולי בגמר. עמאר יאסים, מוחמד גבארין ומועד עאבד כבשו את השערים.

בעלי הקבוצה, נימר עאמר, סיפק ראיון ל-ONE: “תחושות מדהימות, לקחת את אליפות העולם למועודנים פעמיים ברציפות זה לא בא ברגל. אנחנו מחזיקים את התואר והפסדנו בגמר ליגת האלופת ביוני בפורטוגל. לקחנו את אליפות הארץ אחרי זה והעפלנו לטורניר הזה. עשינו את הבלתי יאמן”.

הבעלים סיפר על התחושות לייצג את המדינה בימים אלו ואמר: “במצב שאנחנו נמצאים בו היום זה קשה לשמוח. נקווה לימים טובים יותר”.

פלפלה כפר קאסם מניפה את הגביע (באדיבות המועדון)פלפלה כפר קאסם מניפה את הגביע (באדיבות המועדון)

“המטרות לשמור על התארים שאנחנו לוקחים וננסה להוסיף גם את אליפות אירופה ולהמשיך להיות מדורגים במקום ראשון בעולם”, סיכם עאמר.

