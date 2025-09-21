יום ראשון, 21.09.2025 שעה 22:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

רן קוז'וק: אי אפשר תמיד להסתמך על מזל

מאמן הפועל ב"ש לא התלהב לאחר ה-1:3 מול סכנין: "היו דברים במשחק ההגנה שלא עשינו". לקראת מכבי חיפה הוסיף: "היא חזקה מאוד, באים לכל משחק לנצח"

|
רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)
רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע המשיכה בפתיחת העונה המושלמת בליגת העל וחזרה למקום הראשון עם 1:3 מול בני סכנין, לה יש שלוש נקודות בלבד לאחר ארבעה מחזורים.

לאחר המשחק, מאמן המנצחת רן קוז’וק אמר: “אני מרוצה מהתוצאה וגם מיצירת המצבים שלנו, אבל לא רק משחק ההתקפה הוא חשוב.

“היו דברים במשחק ההגנה שלא עשינו טוב מול הפועל ירושלים ולא עשינו היום. אם אנחנו רוצים להיות במקום שאנחנו רוצים להיות צריך להבין את זה, כי אי אפשר תמיד להסתמך על מזל”.

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

בנוגע לכמות השערים החריגה של קבוצתו והשינוי מאירופה: “אחרי המשחקים באירופה אני לא הייתי מודאג, אני יודע שיש פה הרבה איכות והיה ניתן לראות את זה במחצית הראשונה. על זה צריך משמעת טקטית ועבודה קשה ונתקדם קדימה”.

לקראת מכבי חיפה: “היא חזקה מאוד השנה, מאוד מאומנת ובעלת שחקנים מאוד טובים. אנחנו באים לכל משחק לנצח”.

מאמן סכנין שרון מימר אמר בפתיחת הראיון אחרי המשחק: “היה מרגש לראות את המופע של אוהדי באר שבע בהמנון, וכל הכבוד לאוהדי סכנין שכיבדו אותם”.

שרון מימר (מרטין גוטדאמק)שרון מימר (מרטין גוטדאמק)

בנוגע למשחק אמר: “במחצית הראשונה אם הייתה לנו קצת יותר איכות בחלק הקדמי היינו יכולים להפתיע אותנו, ספגנו שערים שקצת הורידו לנו את האוויר. הגענו למצבים, לא התבטלנו בטרנר ואני מאוד גאה בקבוצה. אנחנו עדיין בבנייה וחיבור של הקבוצה, מאוד מרוצה ממה שראיתי”.

לגבי הבעיות בבניית הסגל: “ההתחלה לא הייתה טובה: אנחנו משחק רביעי בליגה ויש פה שניים שלושה שחקנים שזה משחק ראשון שלהם, לא קל בלי הכנה, גביע הטוטו וכו’. בכל זאת אני גאה במה שבנינו פה, כשהסגל יהיה שלם והשחקנים ייכנסו לכושר תהיה קבוצה טובה”.

לקראת מכבי תל אביב בשבוע הבא: “זו הליגה שלנו, אלה אתגרים שאני אוהב ובשנים האחרונות הצלחתי לתת להם מדי פעם פייט. אני מאוד אופטימי בזכות השחקנים שלי, ננוח מהמשחק הזה ונתכונן לשבוע הבא”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */