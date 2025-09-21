רן קוז'וק: אי אפשר תמיד להסתמך על מזל

הפועל באר שבע המשיכה בפתיחת העונה המושלמת בליגת העל וחזרה למקום הראשון עם 1:3 מול בני סכנין, לה יש שלוש נקודות בלבד לאחר ארבעה מחזורים.

לאחר המשחק, מאמן המנצחת רן קוז’וק אמר: “אני מרוצה מהתוצאה וגם מיצירת המצבים שלנו, אבל לא רק משחק ההתקפה הוא חשוב.

“היו דברים במשחק ההגנה שלא עשינו טוב מול הפועל ירושלים ולא עשינו היום. אם אנחנו רוצים להיות במקום שאנחנו רוצים להיות צריך להבין את זה, כי אי אפשר תמיד להסתמך על מזל”.

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

בנוגע לכמות השערים החריגה של קבוצתו והשינוי מאירופה: “אחרי המשחקים באירופה אני לא הייתי מודאג, אני יודע שיש פה הרבה איכות והיה ניתן לראות את זה במחצית הראשונה. על זה צריך משמעת טקטית ועבודה קשה ונתקדם קדימה”.

לקראת מכבי חיפה: “היא חזקה מאוד השנה, מאוד מאומנת ובעלת שחקנים מאוד טובים. אנחנו באים לכל משחק לנצח”.

מאמן סכנין שרון מימר אמר בפתיחת הראיון אחרי המשחק: “היה מרגש לראות את המופע של אוהדי באר שבע בהמנון, וכל הכבוד לאוהדי סכנין שכיבדו אותם”.

שרון מימר (מרטין גוטדאמק)

בנוגע למשחק אמר: “במחצית הראשונה אם הייתה לנו קצת יותר איכות בחלק הקדמי היינו יכולים להפתיע אותנו, ספגנו שערים שקצת הורידו לנו את האוויר. הגענו למצבים, לא התבטלנו בטרנר ואני מאוד גאה בקבוצה. אנחנו עדיין בבנייה וחיבור של הקבוצה, מאוד מרוצה ממה שראיתי”.

לגבי הבעיות בבניית הסגל: “ההתחלה לא הייתה טובה: אנחנו משחק רביעי בליגה ויש פה שניים שלושה שחקנים שזה משחק ראשון שלהם, לא קל בלי הכנה, גביע הטוטו וכו’. בכל זאת אני גאה במה שבנינו פה, כשהסגל יהיה שלם והשחקנים ייכנסו לכושר תהיה קבוצה טובה”.

לקראת מכבי תל אביב בשבוע הבא: “זו הליגה שלנו, אלה אתגרים שאני אוהב ובשנים האחרונות הצלחתי לתת להם מדי פעם פייט. אני מאוד אופטימי בזכות השחקנים שלי, ננוח מהמשחק הזה ונתכונן לשבוע הבא”.