רמה"ש גברה על חולון, מכבי ת"א על נס ציונה

בתוך הסחף המדיני, המאיים גם על עתיד הספורט הישראלי בזירה הבינלאומית - הישג חשוב מגיע מהכדוריד: במסגרת הקונגרס של איגוד הכדוריד האירופאי ה-EHF, שהתקיים בסופ”ש באוסטריה, שלמה כהן נבחר מחדש, ובמקום הראשון, מבין 12 מועמדים, עם 44 קולות הצבעה מתוך 47 מדינות החברות באיגוד, לוועדת "Court of Handball". הוועדה עוסקת בכלל ענייני המשמעת והרגולציה של הפעילויות והתחרויות המאורגנות במפעלים השונים והמנוהלות ע”י האיגוד האירופי.

זאת הקדנציה השנייה של שלמה כהן, והיא תימשך 4 שנים, עד 2029. יו"ר איגוד הכדוריד עידן מזרחי והמנכ"ל שי סימון, שהשתתפו בכנס וסייעו לבחירתו, בירכו את כהן על בחירתו, בזכות היותו דמות מוערכת ומקצועית מזה שנים רבות באיגוד האירופי, גם כשופט עבר בכיר ומשקיף בינלאומי. הישג מרשים בייחוד בתקופה כה מורכבת למדינת ישראל בכלל ולספורט הישראלי בפרט.

בתוך כך, הלילה הושלם המחזור הראשון בליגת ווינר. אחרי הניצחונות של הפועל ראשל"צ בבאר שבע ביום שישי (30:48), של מכבי ראשל"צ בקרית אונו (29:36) ושל הפועל אשדוד על עירוני רחובות (28:29), התקיימו שני משחקים:

מימין: שלמה כהן, שי סימון ועידן מזרחי בקונגרס האיגוד האירופי (באדיבות איגוד הכדוריד)

א.ס רמת השרון - מ.כ חולון 30:40 (13:21)

החניכים של עידן מימון סיפקו משחק משכנע, בו כבר הוליכו ביתרון שיא של 13 שערים במהלך המחצית השנייה. לגמרי עניין שצריך להדאיג את חולון, פיינליסטית גביע המדינה מהעונה שעברה, שגם תשחק בקרוב במסגרת גביע אירופה.

כבשו לרמה"ש: מיכאלו ראדיוקביץ' 9 שערים, רם טורקניץ 7, איתי שיינפלד ומילאן פאבלוביץ' (הורחק בדקות הסיום) 5 כ"א, איתמר גולדשטיין וקאי רז דובנוב 3 כ"א, עמית מוטולה, לאונרדו אלמיידה, צח מלול ויהלי טל 2 כ"א. עצירות שוערים: אושרי רזניק 7 (33 אחוזי עצירות), מאטה וולארביץ' 3 (23%), איתמר משרקי (אחת).

כבשו לחולון: קאיו ויניסיוס 6, נאור כהן 5, אור לוי 4, רועי ליבגוט 3, שי נתן, פטריק אובינה ואורי שחר 2 כ"א, עמית רייניסברג, רני לוי, אלון שולמן, ריף כהן ולואיק בקסו 1 כ"א. פאבל מיסקביץ׳ סיים עם 6 עצירות. שפטו דור לרון ומתן לינדנבאום.

מכבי ת"א - א.כ נס ציונה 31:36 (16:19)

החניכים של חן פומרנץ רושמים ניצחון בכורה, ואלו של אסף לוי וגל אברהם, הצוות המקצועי החדש של הטייגרים, הפסד ראשון. מכבי ת"א הצליחה לברוח לנס ציונה בדקות הסיום.

מכבי ת"א מול נס ציונה (לי-אור לנג)

כבשו למכבי ת"א: טל הרשקוביץ 7, פולג אסייג 6, תומר מיכליס ושניר נציה 5 כ"א, גיא רש ארמן ונועם סוסנה 4 כ"א, בן ליברטי 2, ניתאי היימן, יובל ימנר וחלב הרבוז 1 כ"א. עצירות שוערים: אורן מאירוביץ 12 מ-32, איליה אוסיק 4 מ-14.

כבשו לנס ציונה: ליאור קוזניץ 9, סטפן דמיאנוביץ' 8, אביעד בן זימן 4, דליבור סוקיץ' 3, אבירם אמסלם, שליו אהרוני ועידו בדור 2 כ"א, אופיר כהן 1. אלון רוצבי סיים עם 12 עצירות. שפטו דודי לוין ושלומי בר און.