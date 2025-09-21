שלוש מדליות כסף לנבחרת ישראל בטאקוונדו

רבקה באייך (46 ק״ג), אריאל ויגדור (53 ק״ג) וטום פשקובסקי (54 ק״ג) הרשימו באליפות הסבב העולמי בפולין. כמו כן, מקום חמישי לאבישג סמברג (53 ק״ג) ואלכסנדרה דן (49 ק״ג) בנשים, ובגברים מקום חמישי לנמרוד קרביצקי (68 ק״ג) ואיליה רודרמן (87+ ק״ג).

באייך ניצחה ברבע הגמר יריבה מאיטליה וגם בחצי הגמר גברה על יריבה מאיטליה. בגמר הפסידה ליריבה מאזרבייג’אן וסיימה עם מדלית הכסף. אריאל ויגדור (53 ק״ג) ניצחה בשמינית הגמר את סופיה פלחטי חברת נבחרת ישראל, ברבע הגמר הרשימה וניצחה את המדליסטית האולימפית הישראלית אבישג סמברג ובחצי הגמר ניצחה יריבה מבוסניה כל הדרך לגמר הראשון שלה בסבב העולמי, בו הפסידה בקרב צמוד ליריבה מספרד וסיימה עם מדלית הכסף.

טום פשקובסקי (54 ק״ג) ממשיך להראות יציבות באליפויות הסבב לאחר הזהב האחרון מהמבורג והפעם הוא מסיים עם מדלית הכסף לאחר ניצחונות ברבע הגמר על יריב מפולין, בחצי הגמר נעל יריב מערב הסעודית והפסד בגמר אליו לא עלה מסיבות רפואיות.

כמו כן, נמרוד קרביצקי (68 ק״ג) סיים את התחרות במקום החמישי לאחר ניצחון במוקדמות על יריב מפולין וניצחון בשמינית הגמר על יריב מאזרבאיג׳ן. ברבע הגמר הקרב מול היריב הספרדי נעצר בשל פציעה של נמרוד.

סמברג (53 ק״ג) המדליסטית האולימפית ניצחה בשלב שמינית הגמר יריבה מבריטניה וברבע הגמר נעצרה מול אריאל ויגדור חברת נבחרת ישראל שסיימה את התחרות עם מדלית הכסף. אלכסנדרה דן (53 ק״ג) נעצרה ברבע הגמר מול יריבה מפולין וסיימה במקום החמישי. בנוסף, איליה רודרמן (87+ ק״ג) סיים במקום החמישי לאחר ניצחון על יריב מפולין בשמינית הגמר והפסד ליריב מסלובניה בשלב רבע הגמר

האליפות הזו מהווה למעשה את תחרות ההכנה האחרונה לפני היציאה לאליפות העולם בסין שתתקיים ב-24-30 לאוקטובר. כזכור, את המשלחת מובילים מאמני נבחרת ישראל יחיעם שרעבי ורומן רוסינוב.