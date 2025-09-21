יום ראשון, 21.09.2025 שעה 21:57
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

שלוש מדליות כסף לנבחרת ישראל בטאקוונדו

באייך, ויגדור ופשקובסקי הרשימו באליפות הסבב העולמי בפולין וסיימו במקום השני שהביא להם את מדליית הכסף, מקום חמישי לאבישג סמברג ולדן

|
רבקה באייך (ההתאחדות לטאקוונדו)
רבקה באייך (ההתאחדות לטאקוונדו)

רבקה באייך (46 ק״ג), אריאל ויגדור (53 ק״ג) וטום פשקובסקי (54 ק״ג) הרשימו באליפות הסבב העולמי בפולין. כמו כן, מקום חמישי לאבישג סמברג (53 ק״ג) ואלכסנדרה דן (49 ק״ג) בנשים, ובגברים מקום חמישי לנמרוד קרביצקי (68 ק״ג) ואיליה רודרמן (87+ ק״ג).

באייך ניצחה ברבע הגמר יריבה מאיטליה וגם בחצי הגמר גברה על יריבה מאיטליה. בגמר הפסידה ליריבה מאזרבייג’אן וסיימה עם מדלית הכסף. אריאל ויגדור (53 ק״ג) ניצחה בשמינית הגמר את סופיה פלחטי חברת נבחרת ישראל, ברבע הגמר הרשימה וניצחה את המדליסטית האולימפית הישראלית אבישג סמברג ובחצי הגמר ניצחה יריבה מבוסניה כל הדרך לגמר הראשון שלה בסבב העולמי, בו הפסידה בקרב צמוד ליריבה מספרד וסיימה עם מדלית הכסף. 

טום פשקובסקי (54 ק״ג) ממשיך להראות יציבות באליפויות הסבב לאחר הזהב האחרון מהמבורג והפעם הוא מסיים עם מדלית הכסף לאחר ניצחונות ברבע הגמר על יריב מפולין, בחצי הגמר נעל יריב מערב הסעודית והפסד בגמר אליו לא עלה מסיבות רפואיות.

כמו כן, נמרוד קרביצקי (68 ק״ג) סיים את התחרות במקום החמישי לאחר ניצחון במוקדמות על יריב מפולין וניצחון בשמינית הגמר על יריב מאזרבאיג׳ן. ברבע הגמר הקרב מול היריב הספרדי נעצר בשל פציעה של נמרוד. 

סמברג (53 ק״ג) המדליסטית האולימפית ניצחה בשלב שמינית הגמר יריבה מבריטניה וברבע הגמר נעצרה מול אריאל ויגדור חברת נבחרת ישראל שסיימה את התחרות עם מדלית הכסף. אלכסנדרה דן (53 ק״ג) נעצרה ברבע הגמר מול יריבה מפולין וסיימה במקום החמישי. בנוסף, איליה רודרמן (87+ ק״ג) סיים במקום החמישי לאחר ניצחון על יריב מפולין בשמינית הגמר והפסד ליריב מסלובניה בשלב רבע הגמר

האליפות הזו מהווה למעשה את תחרות ההכנה האחרונה לפני היציאה לאליפות העולם בסין שתתקיים ב-24-30 לאוקטובר. כזכור, את המשלחת מובילים מאמני נבחרת ישראל יחיעם שרעבי ורומן רוסינוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */