כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

איסט הצביע על איבר מינו מול אוהדי מכבי חיפה

בזמן שכל שחקני הפועל חיפה רצו לזיקרי בשוויון בדרבי, חלוץ האדומים התגרה בקהל הירוק באקט לא ראוי. הירוקים זעמו: "ראוי שלא יישאר על המגרש"

|
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

מכבי חיפה פתחה את הדרבי בטירוף ועלתה ל-0:1 די מהיר, ואפילו כבשה את השני רק שהוא נפסל, ואז הגיע רועי זיקרי והפיח תקווה אצל אוהדי הפועל חיפה. שער ענק של השחקן כפה 1:1 עוד לפני הירידה להפסקה, ומי שנראה שלקח את החגיגה של הגול צעד אחד קדימה הוא ג’בון איסט.

בזמן שכולם רצו לחבק את זיקרי ליד הקהל, מי שנצפה הולך דווקא לקהל של מכבי חיפה הוא החלוץ, שלא רק רץ לעבר האוהדים הירוקים, אלא גם נצפה מצביע על איבר מינו אל מול כולם. האירוע נעלם מעיני השופט, כאשר גם אנשי ה-VAR לא שמו לב ואיסט יצא מזה ללא עונש בכלל.

במכבי חיפה זועמים על כך שב-VAR לא הסבו את תשומת לבו של השופט במשחק, גל לוי, לתנועה המגונה שביצע ג’בון איסט כלפי האוהדים הירוקים מיד לאחר שער השוויון: "ראוי ששחקן לא יישאר על המגרש לאחר התנהגות מכוערת כזו".

