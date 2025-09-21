איסט הצביע על איבר מינו מול אוהדי מכבי חיפה

מכבי חיפה פתחה את הדרבי בטירוף ועלתה ל-0:1 די מהיר, ואפילו כבשה את השני רק שהוא נפסל, ואז הגיע רועי זיקרי והפיח תקווה אצל אוהדי הפועל חיפה. שער ענק של השחקן כפה 1:1 עוד לפני הירידה להפסקה, ומי שנראה שלקח את החגיגה של הגול צעד אחד קדימה הוא ג’בון איסט.

בזמן שכולם רצו לחבק את זיקרי ליד הקהל, מי שנצפה הולך דווקא לקהל של מכבי חיפה הוא החלוץ, שלא רק רץ לעבר האוהדים הירוקים, אלא גם נצפה מצביע על איבר מינו אל מול כולם. האירוע נעלם מעיני השופט, כאשר גם אנשי ה-VAR לא שמו לב ואיסט יצא מזה ללא עונש בכלל.

במכבי חיפה זועמים על כך שב-VAR לא הסבו את תשומת לבו של השופט במשחק, גל לוי, לתנועה המגונה שביצע ג’בון איסט כלפי האוהדים הירוקים מיד לאחר שער השוויון: "ראוי ששחקן לא יישאר על המגרש לאחר התנהגות מכוערת כזו".