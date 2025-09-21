ציפייה מהוכנבוים להתפטר מעכו: אכזבה גדולה

הפועל עכו נבנתה העונה במטרה לעלות לליגת העל, אך עד כה הקבוצה לא מצליחה וגם הערב (ראשון) איבדה נקודות ב-2:2 מול מכבי יפו ורושמת ניצחון אחד בלבד בחמישה מחזורים.

לאחר המשחק, בסביבת המועדון מצפים מהמאמן ירון הוכנבוים להניח את המפתחות ולהתפטר: “זו אכזבה אחת גדולה, לא לזה ציפינו”.

יתרה מכך, החשד הוא שמי שמדברת עם הוכנבוים בימים אלה היא הפועל עפולה, שכבר רצתה אותו בשנה שעברה כמנהל מקצועי/מאמן.

בכל אופן, גם בעפולה לא שקט ואחרי התבוסה 4:1 מול הפועל ר״ג, המאמן דניאל אומנסקי צפוי לסיים את תפקידו.