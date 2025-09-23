"רציתי לחזור להפועל, הפרק שלי בחו"ל לא נגמר"

אחרי ארבעה משחקים, הפועל תל אביב עושה סימנים של חזרה בגדול לצמרת הכדורגל הישראלי. חוץ מהנקודות, האדומים מביאים הרבה מאוד אופי ונראה שהסגל הנוכחי בנוי גם משחקנים צעירים, גם זרים איכותיים וגם שחקנים שעברו כמה וכמה דברים בכדורגל. אחד מהם עונה על שתי הגדרות, גם שחקן צעיר וגם עבר לא מעט בשנים האחרונות, והוא דורון ליידנר.

המגן השמאלי בן ה-23 חזר במאי האחרון לחודורוב כמושאל מאולימפיאקוס היוונית, אליה נמכר לפני שלוש שנים, והוא רק רוצה ליהנות מכדורגל. ליידנר, קיבל את חולצת ההרכב לראשונה במשחק נגד בית”ר ירושלים והציג יכולת שהזכירה את היכולת הטובה שלו בנבחרת ובהפועל. כעת, ליידנר רוצה לחזור בגדול לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי עם הפועל והוא לא מוותר על החלום האירופי.

כמעט ארבעה חודשים מאז שחזרת רשמית להפועל תל אביב, עד כה אתם משחקים טוב ולוקחים נקודות, איך אתה מסכם את החודשים האחרונים בהפועל?

“האמת שאני מרגיש מאוד טוב, זה לא סוד שאני מחובר ואוהב את המועדון הזה, אני מאוד אוהב את האנשים, יש פה שחקנים טובים וצוות גדול. מה שונה לעומת הפעם האחרונה שהייתי בהפועל? החום של האנשים הוא עדיין אותו דבר, המעטפת שונה. יש כיום הרבה יותר אנשי צוות, המתחם גדל והתנאים פשוט השתפרו. משהו מרגיש אחרת”.

דורון ליידנר, "משהו מרגיש אחרת" (רדאד ג'בארה)

איך החלו המגעים עם הפועל ת”א?

“בעונה שעברה היה לי קשה בשווייץ. גרתי לבד ולא שיחקתי הרבה בציריך. אמרתי לעידן בן אבו הסוכן שלי שאני רוצה לחזור לשחק בישראל, יכולתי ללכת להשאלה ביוון דרך אולימפיאקוס, אבל העדפתי לחזור לישראל גם מבחינה מנטלית, לחזור לחברים, למשפחה ובעיקר לשחק כדורגל. עידן אמר לי שאני אוכל לבחור איפה שארצה לשחק ובחרתי בהפועל”.

אתה יכול לפרט מה היה קשה בשווייץ?

“העובדה שאני מגיע לאימונים, מתאמן טוב, נראה טוב והגיע לי לשחק, אבל מסיבות לא מקצועיות לא שיחקתי. אמרו לי שזה מקצועי, אבל למנהל המקצועי הייתה בעיה איתי. היה לנו משחק נגד יאנג בויז, היינו צריכים תיקו בשביל לעלות לפלייאוף. במשך כל השבוע המאמן מתרגל אותי במקום המגן הראשון שהורחק, אני נראה טוב והשחקנים אומרים לי שהנה מגיעה ההזדמנות שלי. אבל אני ידעתי לא להתלהב. אני אומר להם שאני לא הולך לשחק, אימון מסכם לפני המשחק המנהל המקצועי העביר אותו, לא רק שלא תורגלתי – הוא שם אותי בצד”.

יכולת לעשות בחירה אחרת ולא לחזור להפועל?

“בטח, אבל בחרתי בהפועל. זאת הבחירה הכי טובה שיכולתי לעשות לדעתי. התגעגעתי להכול, לאווירה, לחברים, למועדון. נגמר האימון אני לא רוצה ללכת הביתה. הכול פשוט כיף פה בהפועל תל אביב”.

דורון ליידנר, "הבחירה הכי טובה שיכולתי לעשות" (רדאד ג'בארה)

אתה מתחרט על משהו?

“אני לא מתחרט על כלום. ההשאלה שלי באוסטריה הייתה מוצלחת מאוד, פתחתי בכל המשחקים ואולימפיאקוס עקבו אחרי. הם ביקשו לרשום אותי אחרי שהם זכו בקונפרנס בסגל הקבוצה ואז הגיעה הפציעה אז זה היה מבחינתי חוסר מזל. אם לא הייתה הפציעה אני בטוח שהייתי במקום אחר היום. בדיעבד אולי הבחירה ללכת לשווייץ הייתה פחות טובה, אבל אני לא מתחרט על זה”.

אתה מגיע על תקן מושאל, חוזר לאולימפיאקוס, יש אופציית רכישה.

“המטרה שלי היא לעשות כמה שיותר משחקים טובים בהפועל תל אביב ואז מה שיהיה, יהיה. אשמח שזה יהיה בהפועל. לא סיימתי את הפרק שלי בחו”ל. בגלל הניסיון שעברתי, אני לא רוצה לחשוב רחוק מדי ומה שיקרה אחר כך לא תלוי בי. אני לא מחליט מה אעשה ואיפה אהיה בעונה הבאה”.

אתה מרגיש שחזרת למועדון יותר בריא.

“גם כשגרתי בחו”ל הייתי רואה משחקים, הייתי עוקב, רציתי שזה יקרה. גם אם לא הייתי חוזר להפועל, רציתי שהפועל תהיה בידיים טובות, שיהיה סגל טוב ושחקנים שיקחו את המקום קדימה. אני רוצה לעשות עונה טובה ולהצליח עם הפועל, אפשר לעשות דברים יפים העונה”.