"לקח לכדור נצח לרדת לרשת", "סיטי טעו בענק"

מנצ’סטר סיטי כבר הייתה קרובה מאוד לשלוש נקודות יקרות הערב (ראשון) מול ארסנל, אך אז הגיע המחליף גבריאל מרטינלי ועם תנועה נהדרת וצ’יפ מדויק קבע 1:1 בסיום.

באנגליה הגיבו לדרמה וב’דיילי מייל’ נכתב: “סיטי הגנו כל כך טוב, ואז ברנדומליות העלו למעלה את קו ההגנה. ההחלטה הלא נכונה, טעות ענק שעלתה להם ביוקר. מנצ’סטר סיטי תישאר כל כך מאוכזבת”.

ב’אתקלטיק’ הוסיפו: “גבריאל מרטינלי שוב נכנס כמחליף והציל את ארסנל. מהרגע שהוא הקפיץ את הכדור זה הרגיש כאילו לקח לו נצח לרדת ולנחות ברשת”.

גם שחקן העבר גארי נוויל נותר בהלם וכתב ל-’BBC’: “זה הגיע משום מקום. סיטי עשתה הכל נכון, אבל לא יכלה לרגע גאונות של מרטינלי. הנגיעה הראשונה שלו הייתה מבריקה, השנייה הייתה סנסציונית. קשה להאמין לזה”.