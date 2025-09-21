יום ראשון, 21.09.2025 שעה 21:57
ליגה אנגלית 25-26
155-115ליברפול1
102-105ארסנל2
103-105טוטנהאם3
105-65בורנמות'4
92-65קריסטל פאלאס5
85-105צ'לסי6
84-65סנדרלנד7
85-65פולהאם8
75-95מנצ'סטר סיטי9
75-65אברטון10
78-65מנצ'סטר יונייטד11
77-45לידס12
63-35ניוקאסל13
58-65ברייטון14
59-55נוטינגהאם פורסט15
48-55ברנלי16
410-65ברנטפורד17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

"לקח לכדור נצח לרדת לרשת", "סיטי טעו בענק"

באנגליה הגיבו לדרמה עם שער השוויון המאוחר של מרטינלי עבור ארסנל: "שוב הברזילאי עשה את זה כמחליף". נוויל: "הגיע משום מקום, רגע של גאונות"

גבריאל מרטינלי מקפיץ בגאונות (IMAGO)
גבריאל מרטינלי מקפיץ בגאונות (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי כבר הייתה קרובה מאוד לשלוש נקודות יקרות הערב (ראשון) מול ארסנל, אך אז הגיע המחליף גבריאל מרטינלי ועם תנועה נהדרת וצ’יפ מדויק קבע 1:1 בסיום.

באנגליה הגיבו לדרמה וב’דיילי מייל’ נכתב: “סיטי הגנו כל כך טוב, ואז ברנדומליות העלו למעלה את קו ההגנה. ההחלטה הלא נכונה, טעות ענק שעלתה להם ביוקר. מנצ’סטר סיטי תישאר כל כך מאוכזבת”.

ב’אתקלטיק’ הוסיפו: “גבריאל מרטינלי שוב נכנס כמחליף והציל את ארסנל. מהרגע שהוא הקפיץ את הכדור זה הרגיש כאילו לקח לו נצח לרדת ולנחות ברשת”.

גם שחקן העבר גארי נוויל נותר בהלם וכתב ל-’BBC’: “זה הגיע משום מקום. סיטי עשתה הכל נכון, אבל לא יכלה לרגע גאונות של מרטינלי. הנגיעה הראשונה שלו הייתה מבריקה, השנייה הייתה סנסציונית. קשה להאמין לזה”.

