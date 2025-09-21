יום ראשון, 21.09.2025 שעה 21:56
123-184באיירן מינכן1
97-64לייפציג2
73-83בורוסיה דורטמונד3
77-94פ.צ. קלן4
76-74סט. פאולי5
69-114איינטרכט פרנקפורט6
68-84פרייבורג7
65-54שטוטגרט8
610-84הופנהיים9
611-84אוניון ברלין10
55-73וולפסבורג11
57-84באייר לברקוזן12
44-54מיינץ13
410-84ורדר ברמן14
48-24המבורג15
310-74אוגסבורג16
26-14בורוסיה מנשנגלדבאך17
09-24היידנהיים18

בתוספת הזמן: מנשנגלדבאך סחטה 1:1 מלברקוזן

גם לאחר פיטורי טן האח, הקבוצה לא מצליחה להתרומם ואחרי שער יתרון של טילמן (70'), ספגה מטבקוביץ' (90'). 3:4 משוגע לאוניון ברלין על פרנקפורט

שחקני באייר לברקוזן מאוכזבים (רויטרס)
שחקני באייר לברקוזן מאוכזבים (רויטרס)

המחזור הרביעי של הבונדסליגה הגרמנית נמשך הערב (ראשון) כאשר במוקד היה ה-1:1 בין באייר לברקוזן לבורוסיה מנשנגלדבאך. במשחק נוסף, אוניון ברלין ניצחה 3:4 את איינטרכט פרנקפורט.

באייר לברקוזן – בורוסיה מנשנגלדבאך 1:1 

אחרי ה-2:2 באמצע השבוע מול קופנהאגן בליגת האלופות, באייר לברקוזן שוב לא הרשימה, וממשיכה לגמגם גם אחרי פיטוריו של אריק טן האח. מאליק טילמן העלה אותה ליתרון בדקה ה-70, אך בתוך תוספת הזמן האריס טבקוביץ’ איזן את התוצאה.

איינטרכט פרנקפורט – אוניון ברלין 3:4

בתום משחק משוגע, הקבוצה מבירת גרמניה רשמה את ניצחון הבכורה שלה העונה. מנגד, פרנקפורט, שהגיעה במומנטום אחרי ה-1:5 על גלאטסראיי באמצע השבוע בליגת האלופות, נעצרה. אוליבר בורק כבש שלושער גדול עבור המנצחת ואיליאס אנסה כבש את השער הנוסף, כשאת כל השערים בישל אנדריי איליץ’. בצד השני, נתניאל בראון, קאן ילמאז וג’ונתן בורקדט (פנדל) כבשו.

